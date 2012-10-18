آخرین فرصت برای ثبت نام سهام عدالت در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر توکلی افزود: برای حدود دو میلیون و 96 هزار مازندرانی دعوتنامه سهام عدالت صادر شد که از این تعداد حدود 100هزار نفر تاکنون نسبت به ثبت نام خود اقدامی نکردند.



وی اضافه کرد: این افراد تا 15آبان که آخرین زمان برای ثبت نام نشده ها تعیین شده، به شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در 19 شهرستان مازندران مراجعه و اقدام های لازم را انجام دهند.



مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران با بیان اینکه تاکنون بیش از 610 میلیارد ریال سود سهام عدالت در این استان توزیع شده است، اضافه کرد: این مقدار سود مربوط به سالهای 85 و86 بوده که در دو مرحله به ترتیب به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بسیجیان فاقد شغل، بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران به میزان 400 و 800 هزار ریال در مجموع به حدود یک میلیون وصدهزارمازندانی پرداخت شد.



بازسازی مجدد شبکه های آبرسانی روستاهای قائم شهر

رئیس آبفار روستایی قائم شهر گفت: شبکه های آبرسانی روستاهای قائم شهر نیاز به بازسازی مجدد دارد.

نظرعلی قلی پور در همایش دهیاران و شوراهای بخش قائم شهر با اشاره به وضعیت آب شرب روستایی اظهار داشت: از مجموع روستاهای قائم شهر، 145 روستای بخش مرکزی و کیاکلا تقریبا همه روستاها از آب شرب برخوردارهستند.

وی با اشاره به اینکه شبکه ها و لوله های آب در دهه 60 توسط جهاد سازندگی و بهداشت محیط احداث شد، افزود: لوله ها وشبکه آبرسانی تمام روستاهای این شهرستان بعلت فرسودگی نیاز به بازسازی مجدد دارد.

وی تاکید کرد: هزینه ها برای اصلاح منابع آب ، مخازن و شبکه ها سنگین است، با توجه به شرایط اقتصادی ، حجم بالای اعتبارات را می پذیرد.

84 مشاورتحصیلی در مدارس آمل بکارگیری شدند



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش آمل، از بکارگیری 84 مشاور تحصیلی در مقاطع متوسطه وراهنمایی این شهرستان در سال تحصیلی امسال خبر داد.



محمدجواد مدرس زاده گفت: اکنون در همه مدارس مقطع متوسطه مشاور تحصیلی وجود دارد ودر تعدادی از مدارس راهنمایی نیز حضور دارند که نیاز است به این تعداد اضافه شود.



وی، به ایجاد صندوق ارتباط با مشاوران در مدارس این شهرستان اشاره کرد و افزود: برای راحتی دانش آموزان در ارتباط با مشاوران و بیان مشکلاتشان صندوق ارتباط با مشاور درآغاز سال تحصیلی جدید در مدارس نصب شد.







