معاونان جدید درمان، آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا حیدری ضمن تقدیر از زحمات دکتر ابراهیم شفیعی که منشأ خدمات بسیاری در معاونت درمان دانشگاه بودند، گفت: وی از نیروهای متخصص و توانمند دانشگاه به شمار می‌رود که خدمات ارزنده ای در زمینه درمان استان به ویژه در مرکز فوق تخصصی جراحی قلب بوشهر به مردم خوب استان ارایه داده است.

وی اظهار داشت : دکتر شفیعی به یک مأموریت اداری برای استفاده از تجربیات مراکز درمانی چند کشور اروپایی اعزام می‌شود که به یاری خدا پس از بازگشت از این سفر از وی در زمینه‌های مختلف درمان از جمله راه اندازی بیمارستان 100 تخت‌خوابی قلب و راه‌اندازی بخش پیوند قلب استان استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به سوابق دکتر علیرضا رئیسی معاون جدید درمان دانشگاه افزود: وی نیز از نیروهای متخصص بومی استان است که پیش از این در کارنامه مدیریتی خود مسئولیت‌هایی از جمله معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی استان، مدیریت مرکز اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و ریاست مرکز بهداشت شهرستان تنگستان را به ثبت رسانده است.

دکتر علیرضا رئیسی متولد 1351 شهرستان دشتستان است که مدرک تخصص داخلی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز اخذ کرده.

حیدری همچنین در احکامی جداگانه دکتر افشین استوار که پیش از این معاونت آموزشی دانشگاه را بر عهده داشت به سمت معاون پژوهشی دانشگاه و دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور متخصص جراحی عمومی و مدیر گروه جراحی دانشکده پزشکی را به سمت معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب کرده است.