به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی ظهر پنجشنبه در هشتمین اجلاس سراسری خبرگزاری فارس در مشهد با تاکید بر اینکه جریان خبر به عنوان ابزار قوی مقابله با دشمن باید در دستور کار رسانه ها باشد به تاکتیک‌‌های دشمنان در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد.

وی به انواع تاکتیک های زمان‌بندی، تجزیه اخبار، موجی، تبخیر شایعات، بازگشتی، دروغ بزرگ، وارونه سازی اخبار در رسانه های دشمن اشاره کرد و افزود: در چنین فضایی برخی از رسانه ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی داخلی نیز آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

وی با اشاره به تاکتیک حذف که بوسیله آن مردم در سایه کلیات اخبار توسط دشمنان قرار می‌گیرند افزود: جریان‌های ضد ایرانی خارج از کشور با تاکتیک های اطلاع‌‌رسانی در حال جنگ با کشور ما هستند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در طول 33 از پیرزوی انقلاب اظهارکرد: در مقام ارزیابی با سایر کشورها ایران دارای موقعیت سیاسی باثباتی است و این نظام با وجود توطئه و فتنه های دشمنان همچنان مثل کوه استوار ایستاده است.

وی با تاکید بر اینکه در عرصه بین‌المللی تمام قدرت‌های دنیا در صف مبارزه با نظام اسلامی قرار گرفته‌اند، بیان کرد: نظام اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی مقتدر و نیرومند به راه خود ادامه داده و تا کنون به لطف الهی تمامی توطئه های دشمنان را با شکست مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی همواره نقش مهمی در رویارویی‌های مختلف دشمنان با نظام جمهوری اسلامی داشته اند، افزود: اکنون دشمن با بحث خبر و اطلاع‌رسانی به میدان جنگ آمده است و با انواع تاکتیک‌ها در مقابله با ما قرار گرفته است و رسانه ها باید به عنوان یک سنگر عظیم در میدان اطلاع‌رسانی فعالیت کند.