150 بقعه متبرکه خراسان رضوی دارای مراکز فرهنگی می شوند

حجت الاسلام سعید آخوندی ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری همایش هیات های امنا و خدام بقاع متبرکه که در امامزاده سلطان محمد عابد کاخک برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد تبدیل بقاع متبرکه به مراکز فرهنگی، برای نخستین بار برنامه فرهنگی 5 ساله هر بقعه متبرکه در استان مشخص و برنامه ریزی شد.

آخوندی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده هر بقعه متبرکه در استان دارای مرکز فرهنگی قرآنی خواهد شد.

وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی تعداد 250 بقعه قابل برنامه ریزی برای کارهای فرهنگی هستند که در چشم انداز 5 ساله آنچه که پیش بینی شده این است که 150 بقعه دارای مراکز فرهنگی قرانی شوند.

آخوندی در ادامه با اشاره به برنامه های قرانی بقاع گفت: یکی از مباحث قرانی برنامه ریزی شده در استان، کلاسهای حفظ قران است که پیش بینی می شود تا آخر امسال تعداد 12 هزار و 500 نفر حافظ قران در بقاع متبرکه استان در این رشته تربیت شوند.

وی افزود: برنامه رادیویی در صدای استان پیش بینی شده تا کسانی که دسترسی به امکانات و بقاع متبرکه ندارند ساعت 10 صبح هر روز از این برنامه بهره مند شوند.

وی گفت: کلاسهای آموزشی قران در رشته های قرائت، ترتیل، روخوانی و تجوید قران، کلاسهای تفسیر و تلاوت قران کریم و برگزاری کرسی های تلاوت با حضور قاریان بین المللی از دیگر برنامه های قرانی بقاع خواهد بود.

آخوندی تصریح کرد: در بحث مسائل فرهنگی نیز جهت برگزاری مراسم های میلاد و شهادت ائمه برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

وی گفت: طرح آرامش بهاری به مناسبت ایام عید نوروز، طرح یاس نبوی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) ، طرح بصیرت عاشورایی به مناسبت ایام محرم و صفر، مراسم ویژه دهه آخر صفر و دهه وقف و طرح ولایت امام علی(ع) و اکمال دین علوی از جمله برنامه های فرهنگی بقاع متبرکه استان خواهد بود.

آخوندی ادامه داد: طرح نشاط معنوی جوانان از دیگر طرحهای فرهنگی بقاع متبرکه است که امسال برای تعداد 6 هزار نفر دانش آموز این کلاسها در مباحث اعتقادی، اخلاقی، قرانی و تفریحی برگزار شد.

وی گفت: همچنین برای برگزاری نماز جماعت در سه نوبت صبح و ظهر و شب در بقاع متبرکه برنامه ریزی شده است.

وی بیان داشت: راه اندازی مهدهای قرانی کودکان، کتابخانه فیزیکی دیجیتال و مجموعه های فرهنگی قرانی از دیگر برنامه ها خواهد بود.

آخوندی گفت: در مراکز فرهنگی قرانی بقاع حضور و مدیریت جوانان پرشور و قرانی پیش بینی شده است.