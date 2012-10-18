انتقاد روسها از حامیان گروههای مسلح/ درخواست الابراهیمی از سوریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، دیمتری راگازین معاون نخست وزیر روسیه و مسئول صنایع نظامی این کشور گفت : روسیه از نظر تسلیحاتی تحریمهای بین المللی را نقض نکرده است.

وی افزود: همه آنچه روسیه به سوریه می دهد، جنبه دفاعی دارد و بیشتر در زمینه دفاع هوایی است چگونه ممکن است که از سامانه دفاع هوایی بتوان در جنگ داخلی علیه غیرنظامیان استفاده شود و هیچ نویسنده خیالپردازی نیز نمی تواند این سناریو را به هم ببافد، زیرا غیر ممکن است.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر صادرات سلاح در روسیه شدت بیشتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد افزود: روسیه قبلا پایبندی خود را به مقررات بین المللی در این زمینه نشان داده است و نمونه آن سامانه اس-300 به ایران است که بدون اینکه کسی روسیه را مجبور به آن کند، پایبندی خود را اعلام کرده است.

راگازین بیان کرد: تمرکز بر روی سوریه در این زمینه مردود است، زیرا این کشور همواره به تعهدات خود عمل کرده است باید به کسانی که سلاح به سوریه صادر می کنند تمرکز شود.

معاون نخست وزیر افزود: از حمایت بهار عربی دست بردارید زیرا پایان ناگواری دارد و به دنبال آن تابستان سوزانی دارد که خوشایند کسی نیست.



رایزنی های الابراهیمی دراردن

از سوی دیگر اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه در پایتخت اردن از همه سوریها خواست که به خشونتها پایان دهند، زیرا به نفع آنهاست.

وی ضمن هشدار درباره امتداد بحران سوریه به خارج از اراضی سوریه بیان کرد: برقراری آتش بس در عید قربان از طریق ناظران نیست بلکه سوری ها خود باید آن را رعایت کنند.

الابراهیمی در اردن با ناصر الجوده وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است و قرار است با عبدالله دوم پادشاه این کشور نیز دیدار کند.