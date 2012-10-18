بازنشستگان خراسان جنوبی نیازمند حمایتهای ویژه مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی آبادی ظهر پنجشنبه در انجمن کتابخانه های عمومی استان، اظهارداشت: بازنشستگان به دلیل سابقه کار بالا و تجربیات زیاد در زمینه های مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید بیش از پیش به این قشر توجه شود.

وی با اشاره به اینکه در هفته سالمند توجه خاصی به قشر بازنشسته استان نشده است، افزود: راه اندازی کتابخانه و اجرای برنامه های فرهنگی در خانه مهر بارنشستگان استان تاثیر بسزایی در روحیات اجتماعی و روانی این قشر دارد.

سرپرست بازنشستگان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استفاده از کارت طلایی بازنشستگان می تواند طرح خوبی برای حمایت از بازنشستگان استان باشد، عنوان کرد: استفاده رایگان در برخی از ایام سال مانند هفته سالمند از اتوبوس ها و سایر برنامه های خدماتی می تواند برای بازنشستگان ارائه شود.

وی خواستار ارائه کارت عضویت کتابخانه به بازنشستگان استان در جهت استفاده از کتابخانه های عمومی استان شد و گفت: بازنشستگان به دلیل برخورداری از اوقات فراغت بیشتر امکان استفاده از کتابخانه را دارند.

حاجی آبادی در خصوص راه اندازی خانه مهر در بیرجند، تصریح کرد: این مکان به دلیل دوری از مرکز شهر کمتر مورد استقبال بازنشستگان قرار می گیرد و باید با برگزاری برنامه های فرهنگی و یا راه اندازی کتابخانه امکان بهره برداری بهتر از این مکان نیز فراهم می شود.

سرپرست سازمان بازنشستگان خراسان جنوبی گفت: کتابهای معرفی بازنشستگان، درمان برخی بیماریها، گیاهان دارویی و شیوه زندگی سالم از کتب مورد نیاز بازنشستگان بوده که باید منتشر و در اختیار این قشر قرار گیرد.