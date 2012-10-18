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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

هاشمی:

استان کرمانشاه در تقویت زیرساخت های فرهنگی موفق بوده است

استان کرمانشاه در تقویت زیرساخت های فرهنگی موفق بوده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: خوشبختانه در سال های اخیر اتفاقات فرهنگی خوبی در استان رخ داده که موجب تقویت زیرساخت های فرهنگی این استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دادوش هاشمی درکنگره سنگربانان صبور که ظهر پنج شنبه در محل سالن بعثت سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه برگزار شد گفت: در سال گذشته در چنین ایامی میزبان کسی بودیم  که جهانیان به توانایی های او از هر حیث غبطه می خورند و الگوی برای همه مسلمانان جهان است.

وی افزود: در زمان سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه شور و شعف و مهربانی در سراسر استان وجود داشت و همه مردم کرمانشاه بسیار خوشحال بودند از اینکه دیدگانشان به نور چهره مقام معظم رهبری روشن شد.

هاشمی ادامه داد: خدا را شاکریم که در مملکتی به سر می بریم که سکان دار آن از سلاله فاطمه زهرا (س) است و چنین توفیقی را خداوند نصیب هر کسی نمی کند.

وی اضافه کرد: چنین انقلابی نتیجه صبوری مادران شهدا و جانبازان، همسران شهدا است و  این توفیقی است که نصیب این مردم شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه  ایران اسلامی پیش از این هویت و استقلال خود را از دست داده بود گفت: اگر این استقامت و فداکاری های آن زمان نبود جوانان ما امروز از این استقلال بهره نمی بردند و این با هیچ عدد و رقمی قابل قیاس نیست.

هاشمی افزود: امروزه باید اتفاقات افتاده در دوران دفاع نمقدس ثبت و ضبط شود تا این اتفاقات به نسل های آینده منتقل شود لذا بر همه ماست که اینها را را ثبت و ضبط کنیم.

وی ادامه داد: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به خراسان باعث شد  جهانیان متوجه این همه محبت مردم ایران به ولایت شدند و این مردم سرمایه اجتماعی ما هستند و ما قدر دان این مردم باشیم.

وی گفت: امروز روزی است که کنگره تجلیل از زنان بالای  70 درصد برگزار شد لذا باید همواره به این جانبازان ارج نهیم و عظمت آنان را به جهانیان ثابت کنیم و امیدواریم که این کار صورت گیرد و شکل و شمایل پیدا کند.

وی افزود: بر همه ماست که از این عزیزان تقدیر و تشکر کنیم که با صبوری و استقامت باعث شدند امروز نام انقلاب ایران در فراز بماند.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه و سپاه نبی اکرم (ص) این استان در تقویت زیر ساخت های  فرهنگی فعالیت های خوبی انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

کد مطلب 1723122

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