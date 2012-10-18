زنون شوکتی تیرانی سرپرست شهرداری قصرشیرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آقای زنون شوکتی تیرانی به عنوان سرپرست شهرداری قصرشیرین منصوب شده است.

در این حکم آمده است: با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر قصرشیرین به موجب این ابلاغ به مدت سه ماه به عنوان سرپرست شهرداری قصرشیرین منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت کامل موازین شرعی و مقرارت جاری در انجام امور محوله موفق باشید.

مراسم سالروز ازدواج امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) برگزار شد

مراسمی به مناسبت سالروز ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س) در شهرستان قصرشیرین برگزار شد.

در این مراسم که در حسینیه شهید دکامی زاده برگزار شد نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه قصر شیرین ضمن عرض تبریک دهه ذی الحجه و سالروز ازدواج این دو اسوه بزرگ گفت: دهه ذی الحجه بهترین زمان برای عبادت، بندگی و راز و نیاز با خداست و طبق فرموده پیامبر عظیم الشان هیچ دهه ای بافضیلت تر و محبوب تر از این دهه درپیشگاه خدانیست.

حجت الاسلام بهرامی تبار گفت: شما خواهران باید حضرت زهرا(س) رادر تمام امورات زندگی، الگوی خود قرار دهید.