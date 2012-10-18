مقاله برتر همایش ملی صنایع هوایی و انرژی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از ظهر پنج شنبه در پژوهشگاه مواد و انرژی مستقر در کرج برگزار شد، مقاله علیرضا صادقلو با عنوان شبیه سازی سیکل تبرید جذب سطحی مرکب با منبع انرژی تجدید پذیر به عنوان مقاله برتر شناخته و تجلیل شد.

در اولین همایش ملی مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی 70 مقاله بصورت سخنرانی و 76 مقاله بصورت پوستر توسط پژوهشگران و محققان این حوزه ارائه شد.

مقالات ذکر شده با موضوعات کامپوزیت و نانو کامپوزیت، عملیات سطحی و پوششها، شبیه سازی فرآیندهای نوین، آلیاژها و فلزات پیشرفته، انرژی تجدید پذیر و سرامیک های پیشرفته ارائه شده است.

اولین همایش ملی مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی به 26 و 27 مهر ماه جاری با حضور پژوهشگران و محققان دانشگاههای سراسر کشور در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکین دشت کرج برگزار شد.