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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

در اختتامیه همایش مواد/

مقاله برتر همایش ملی صنایع هوایی و انرژی تجلیل شد

مقاله برتر همایش ملی صنایع هوایی و انرژی تجلیل شد

کرج – خبرگزاری مهر: در آخرین روز از اولین همایش ملی مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی در کرج از یک مقاله به عنوان مقاله برتر تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از ظهر پنج شنبه در پژوهشگاه مواد و انرژی مستقر در کرج برگزار شد، مقاله علیرضا صادقلو با عنوان شبیه سازی سیکل تبرید جذب سطحی مرکب با منبع انرژی تجدید پذیر به عنوان مقاله برتر شناخته و تجلیل شد.

در اولین همایش ملی مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی 70 مقاله  بصورت سخنرانی و 76 مقاله بصورت پوستر توسط  پژوهشگران و محققان این حوزه ارائه شد.

مقالات ذکر شده با موضوعات کامپوزیت و نانو کامپوزیت، عملیات سطحی و پوششها، شبیه سازی فرآیندهای نوین، آلیاژها و فلزات پیشرفته، انرژی تجدید پذیر و سرامیک های پیشرفته ارائه شده است.

اولین همایش ملی مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی به 26 و 27 مهر ماه جاری با حضور پژوهشگران و محققان دانشگاههای سراسر کشور در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکین دشت کرج برگزار شد.

کد مطلب 1723132

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