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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

معاون لاوروف :

مذاکره ایران و 1+5 در ماه نوامبر "واقع بینانه" خواهد بود

مذاکره ایران و 1+5 در ماه نوامبر "واقع بینانه" خواهد بود

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به انجام دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در ماه نوامبر، این مذاکرات را واقع بینانه ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، روسیه از ادامه مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 به نمایندگی "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر خبر داد.

خبرگزاری اینترفکس روسیه با اعلام این خبر از قول "سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه نوشت: مذاکرات که برای ماه نوامبر برنامه ریزی شده واقع بینانه است.
 
بر این اساس ریابکوف از اعلام جزئیات بیشتر در مورد این مذاکرات و مکان انجام آن خودداری کرد. وی در عین حال گفت مکان دور جدید مذاکرات مسکو نخواهد بود.

این مقام روسی همچنین از دور جدید تحریمهای خصمانه غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد.
 
گفتنی است تا کنون سه دور مذاکرات هسته ای بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان برگزار شده است.
کد مطلب 1723136

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