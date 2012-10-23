مدیرکل ارشاد البرز به عاملان پیامک های تخریبی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ابراهیمی با بیان این مطلب اظهار داشت: اخیراً برخی افراد بی هویت با ارسال پیامک های تخریبی و انتساب خود به رسانه ها سعی دارند فضای اطلاع رسانی استان را تخریب سازند؛ در حالی که اصحاب رسانه و خبرنگاران دراین استان دارای شناسنامه مشخصی هستند و خود بیشتر بر ریشه کن ساختن بی اخلاقی ها تاکید دارند.

وی افزود: براساس اطلاعات واصله اینگونه پیامکهای تخریبی بیشتر اعضای شورای اسلامی و شهرداری کرج را مورد هدف قرار داده، در حالی که مدیریت شهری کرج از جمله مجموعه های موفق و مورد رضایت عموم مردم به شمار می رود و این نشان می دهد که عاملان این پیامکهای غیراخلاقی و تفرقه جو بیشتر تخریب چهره های خدمتگزار به مردم را دنبال می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز هشدار داد: متخلفانی که به ارسال اینگونه پیامک های بی هویت اقدام می کنند مطمئن باشند که با همکاری مراجع قضایی و شرکت ارتباطات سیار هویت آنان قابل شناسایی بوده و برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.



وی گفت: با توجه به حساسیت و وسواس موجود بین خبرنگاران و اهالی رسانه استان البرز، اطمینان دارم که این معدود افراد ناآگاه و بدون هویت نخواهند توانست با این روشها و رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی خود کوچک ترین لطمه ای به فضای رسانه ای و شخصیت ها و مدیران زحمتکش استان وارد کنند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تاکید بر اینکه تهمت، تخریب و افترا همواره در آموزه های دینی ما مورد نکوهش بوده است، افزود: با تعامل و همدلی که بین مسوولان اعم از قضایی، اجرایی و انتظامی استان وجود دارد اجازه نخواهیم داد که چند نفر انگشت شمار با سو استفاده از فناوری و بکارگیری چند خط تلفن همراه در اوج بی اخلاقی، مسوولان را مورد بی حرمتی قرار دهند.



وی ابراز اطمینان کرد: با اقدامات و تمهیدات در نظر گرفته شده و برای پیشگیری از ایجاد فضای تشویش افکار عمومی در استان، چنانچه ارسال پیامک های بی هویت و تخریبی ادامه یابد، عاملان آن هرچه زودتر مورد شناسایی قرار گرفته و به دست قانون سپرده خواهند شد.