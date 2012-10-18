اقدامات اروپا علیه ایران برای ادامه مذاکرات سازنده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه، معاونت اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به سئوال خبرگزاری اینترفاکس درباره امکان برگزاری ملاقات "گروه 5+1" با ایران پس از اقدام اخیر اتحادیه اروپا گفت : از تصویب بسته جدید تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران عمیقاً نگران شده ایم. در این بسته محدودیت خرید گاز از ایران و حمل نفت آن، توسعه فهرست کالاهای ممنوع شده برای صدور به ایران، تشدید اقدام علیه بخش بانکی کشور و همچنین گسترش "فهرست سیاه" اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده از طرف اتحادیه اروپا منظور شده است.



وزارت خارجه روسیه افزود: بار دیگر متذکر می شویم که ما تحریمهای یکجانبه اعمال شونده از طرف برخی کشورها و اتحادیه ها خارج از شورای امنیت سازمان ملل را ابزار مشروع سیاست بین‌المللی تلقی نمی کنیم.

نهاد سیاستگذاری روسیه اعلام کرد: تجربه نشان می دهد به کار گرفتن این اقدامات به حل مؤثر مسائل مبرم بین‌المللی کمکی نکرده بلکه برعکس سبب حادتر شدن اوضاع می شود. در نتیجه اقدامات اتحادیه اروپا برای از سر گرفتن مذاکره با ایران با خطر روبرو می شود. ضمناً به نظر ما در این روند پیشرفت معینی مشاهده شده بود. تلاش برای کاربرد فرامرزی تحریمها در هر حال غیر قابل قبول و غیر مجاز است.



دستگاه دیپلماسی مسکو عنوان کرد: بار دیگر ناچاریم اعلام کنیم که در نتیجه اقدامات غیر دور اندیشانه اعضای اتحادیه اروپا به وحدت گروه 5+1 میانجیگران بین‌المللی ضربه ملموسی وارد می شود.

