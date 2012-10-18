274 پروژه شهری در 10 سال آینده در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز پنجشنبه در آئین بهره برداری از تقاطع های غیر هم سطح شهرداری قزوین گفت: با تلاش مدیران و دست اندرکاران شهری توانستیم پلهای نصر و سرداران را 74 روز زودتر از موعد مقرر افتتاح کنیم که این حرکت یک رکورد در طرحهای عمرانی محسوب می شود.

شهردار قزوین این موفقیت در اجرای زودهنگام پروژه ها را مرهون همکاری و حمایت استاندار، معاون عمرانی و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری و سایر مدیران دستگاهای اجرایی است که با نظارت بسیار منطقی و خوب شورای شهر محقق شده است.

وی افزود: پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح نصر، سرداران و ارتباطات با اعتبار 16میلیارد تومان با حمایت استانداری، شورای شهر و تلاش مجموعه مدیریت و کارکنان شهرداری و همراهی صبورانه شهروندان 74 روز زودتر از موعد به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود:‌ 274 پروژه بزرگ با هدف تحول اساسی در شهر قزوین تا سال 1400 با تلاش مدیریت شهری احداث شده و به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال گذشته در سوم مهرماه همزمان با افتتاح دو تقاطع غیرهمسطح 9 دی و هفت دی عملیات عمرانی سه تقاطع غیرهمسطح دیگر آغاز شد که سه تقاطع غیرهمسطح نصر، سرداران و ارتباطات باید در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسید که با توجه به اضافه شدن دو پروژه اصلاح هندسی میدان شهید بابایی و میدان لشکر توانستیم با تاخیر مجاز در بهره برداری از طرح ها این پروژه‌ها را 74 روز زودتر از موعد به بهره‌برداری برسانیم.

نصرتی یادآورشد: سرعت بهره‌ برداری از این پروژه‌های مهم در کنار کیفیت یک رکورد ارزشمندی در کشور تلقی می شود و از نگاه عمرانی بی ‌نظیر است لذا از همه کسانی که در این راه به مدیریت شهری کمک کردند تا بتوانیم زودتر از موعد این پروژه‌ها را به بهره برداری برسانیم تشکر می شود.

اجرای همزمان 13 تقاطع غیر هم سطح

این مسئول با اظهار اینکه همزمانی در اجرای 13 پروژه تقاطع غیرهمسطح نشان از همدلی و ویژگی‌های منحصر به فرد شهر قزوین است افزود: 13 تقاطع غیرهمسطح در شهر قزوین در دست احداث است که در کنار این پروژه‌ها احداث 11برج، تملک بافت های فرسوده هادی آباد و حاج چروک، شهید انصاری و احداث بلوار شرق ملاصدرا و امام علی(ع) در دستور کار این مدیریت قرار دارد که همزمانی در اجرای این پروژه‌ها کاری ارزشمند است.

وی اضافه کرد: با همزمانی اجرای پروژه ها سختی ها و فشارهای زیادی به شهروندان وارد می ‌شود که شهروندان با محبت این سختی ها را در راستای تحول در شهر قزوین تحمل کردند و همراه ما بودند که از همه شهروندان تقدیر می شود.

نصرتی با بیان اینکه مدیریت شهری قزوین از سال های 89 تا 91 اجرای برنامه های کوتاه مدت، از سال 92 تا 95 اجرای برنامه بلند مدت و از سال 95 تا سال 1400 اجرای برنامه های بلند مدت را در دستور کار قرار دارد بیان کرد: از 748 پروژه که در دستور کار مدیریت شهری قزوین قرار داشت بعد از پالایش و نگاه کارشناسی و ضرورت اجرای آن 273 پروژه انتخاب گردید که تا سال 1400با هدف تحول در شهر قزوین اجرایی خواهد شد.

شهردار قزوین با بیان اینکه خارج از تورم و با قیمت واقعی بدون در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی برای اجرای این پروژه ها بیش از یک هزار و 620 میلیارد تومان نقدینگی نیاز بود اما مدیریت شهری قزوین توانست با کمک بخش خصوصی و همدلی و تلاش خستگی ناپذیر در ناملایمات اقتصادی عملیات عمرانی این پروژه ها را آغاز کند.

این مسئول با اشاره به فروش اوراق مشارکت و تامین مالی پروژه ها بیان کرد: اگر مدیریت شهری می‌خواست به روش سنتی برای اجرای پروژه های مهم منابع مالی را تامین کند باید حدود پنج برابر اعتبار امروز هزینه می کرد.

وی با اظهار اینکه دیگر نمی‌توان به شیوه سنتی شهر را اداره کرد گفت: پروژه ارتباطات هفت ماه زودتر از موعد با اعتباری بالغ بر 15میلیارد ریال به بهره برداری رسید که این رکورد در کشور بی نظیر است.

نصرتی افزود: تقاطع غیرهمسطح نصر با اعتبار 75 میلیارد ریالی و سرداران با اعتبار70 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است و پارک آفرینش با 300 میلیارد ریال اعتبار با همکاری بخش خصوصی به عنوان بزرگترین پارک درون شهری قزوین کلنگ زنی می شود.

شهردار قزوین یادآورشد: مدیریت شهری با همکاری بخش خصوصی برای رفع معضل بافت فرسوده با چهار شرکت قرارداد بسته تا در مدت 14 ماه 345 واحد مسکونی را به شهروندان تحویل دهد.

این مسئول بیان کرد: در ناملایمات اقتصادی چهار سال گذشته با خرید زمان و فروش اوراق ومشارکت و ورود بخش خصوصی توانستیم با همدلی و همفکری منابع مورد نیاز پروژه ها را تامین کرده و کارها را بدون وقفه عملیاتی کرده ایم.

نصرتی اظهارامیدواری کرد با حمایت استاندار قزوین، نمایندگان مجلس و همکاری مردم ضمن افتتاح بموقع طرح های در دست احداث شهرداری بتوان خدمات مناسبی به مردم ارائه کرد و در مسیر تحول شهری گامهای اساسی برداشت.