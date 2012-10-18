97 درصد جمعیت استان قم از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با اشاره به مصوبات سفر رهبری به قم در بخش گاز رسانی اظهار داشت: در این بخش چهار مصوبه در قالب 365 پروژه و با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان داشتیم.



وی عنوان کرد: در بخش گازرسانی به شهرک پردیسان و مسکن مهر 9 پروژه داشتیم که از این تعداد پنج پروژه اجرایی و مابقی نیز در دست اجرا است.



مدیر عامل شرکت گاز استان قم به اجرای پروژه‌های گاز رسانی در بخش‌های مختلف استان نیز اشاره کرد و افزود: در بخش مرکزی 17 پروژه، در بخش سلفچگان 24 پروژه، در بخش خلجستان 13 پروژه در بخش جعفرآباد پنج پروژه و در بخش کهک نیز سه پروژه تعریف شده است.



محمدی عنوان کرد: در دهستان قاهان 12 روستای پراکنده‌ با 2 هزار خانوار وجود دارد که گاز رسانی به این مناطق 33 میلیارد تومان هزینه دارد که با وجود تلاش‌های فراوان برای تخصیص اعتبار تاکنون محقق نشده است.



وی عنوان کرد: بحث زمین گرمایی در این مناطق به صورت آزمایشی و برای اولین بار در کشور اجرایی شد که مردم از آن استقبال نکردند و مورد مقبول آنها نیست.



مدیر عامل شرکت گاز استان قم تصریح کرد : 97 درصد جمعیت استان اعم از شهری و روستایی و نیز شهرک‌های صنعتی تحت پوشش گاز طبیعی هستند که این میزان در هیچ کجای کشور و دنیا سابقه ندارد.



وی همچنین ابراز داشت: در راستای توسعه گاز رسانی به بخش صنعت درسال 89 ، تعداد 102 واحد صنعتی و در سال 90 نیز 141 واحد صنعتی ازنعمت گاز برخوردار شدند.

