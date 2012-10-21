پیوند ناگسستنی مردم با ولایت مهمترین پیام سفر رهبری به خراسان شمالی

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی ضمن تاکید بر اینکه این سفر در یک بازه زمانی بسیار مناسب و خوبی انجام و مردم این استان ولایتمدار و دوستدار نظام و انقلاب از معظم له به خوبی استقبال و سنگ تمام گذاشتند، تصریح کرد: مهمترین پیام این این سفر، تقویت وفاق، همدلی ملی و پیوند ناگسستنی مردم با ولایت فقیه بود.

وی با اشاره به اینکه وحدت و همبستگی ملت ایران بار دیگر به رخ دنیا و جهانیان کشیده شد، گفت: حضور پر شکوه مردم استان خراسان شمالی در استقبال از رهبر فرزانه انقلاب یکبار دیگر صحنه یادآوری حضور ملت ایران را در چنین صحنه هایی به همراه داشت و به دنیا فهماند که هر جا حضور ملت ایران مستحکم و یکپارچه بود دشمن قدرت رخنه در سطح جامعه را پیدا نکرد.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر یک از سخنرانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماعات مردم استان خراسان شمالی حاوی پیام های ارزنده و راهگشا و دارای اهمیت خاصی بود و باید همه ما با جان و دل به این سخنان بسیار ارزشمند توجه و عمل کنیم.

رستمیان حس مسئولیت پذیری مدیران را از نکات مهم مطرح شده توسط رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با نخبگان و مسئولان دستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: معظم له بر انجام وظیفه قانونی مسئولان تاکید داشتند و مسئولان در قبال این وظیفه به ملت باید پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را بحث همدلی و همزبانی مسئولان ارشد نظام ذکر کرد و افزود: مسئولان نیز باید با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری، اختلافات سیاسی را کنار بگذارند و فقط به فکر خدمت به مردم و نظام باشند.

وی، شور و نشاط و اراده جوانان را لازمه توسعه کشور دانست و گفت: مقام معظم رهبری، مجهز شدن به سلاح علم را به عنوان یک ضرورت و تولید علم و جنبش نرم افزاری لازمه حرکت رو به جلوی جمهوری اسلامی است.

رستمیان همچنین ضمن ابراز تاسف از اینکه اعتیاد به مواد مخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی رو به افزایش است، افزود: جوانان به عنوان سرمایه های اساسی پیشرفت و توسعه جامعه اکثر قربانیان این پدیده شوم هستند و مهمترین وظیفه و مسئولیت پرورش این جوانان و فراهم نمودن زمینه های ترقی و تعالی آنها در مرحله اول بر عهده خانواده و در مرحله بعد باید اولویت کاری مسئولان باشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو به بحث تحریم علیه ملت ایران از دیدگاه رهبر معظم انقلاب پرداخت و افزود: اگرچه مسئولیت اصلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در وهله اول بر دوش دولت و نهادهای وابسته بدان است اما بدون‌شک موفقیت و حرکت در مسیر صحیح نیازمند همکاری و تعامل تمامی بخش‌ها و سطوح مدیریتی است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند اروپا در دامی افتاده که در تحریم های اخیر به نوعی خودش را فدای آمریکا کرده است، گفت: این پیام مقام معظم رهبری از نظر برون مرزی اثر گذاشته و این نکته که تحریم را وحشیگری دانسته بودند نیز به خارج از مرزهای ما انتقال پیدا کرد.

رستمیان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در جمع پرشور هزاران نفر از دانشجویان، دانش آموزان و دیگر جوانان استان خراسان شمالی، "سبک زندگی" را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسلامی خواندند، اظهار داشت: بدون شک رسانه ها یکی از عواملی هستند که بر ایجاد و تغییر سبک زندگی افراد جامعه تاثیر فراوانی دارند.

وی ضمن تصریح بر اینکه کشورهای غربی، با بهره گیری از فن و رسانه های فراگیر، به شدت در تلاش هستند تا مردم ما را به سمت سبک زندگی خود رهنمون کنند، گفت: غربی ها می خواهند از این طریق بین نسل جوان و نسل قدیم شکاف ایجاد کنند و این مهم وظیفه دستگاه های فرهنگی را مشخص می کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری موضوع تفریحات سالم و وظایف اجتماعی بود که همان چیزهایی است که در فرهنگ اسلامی جزو ارزش ها محسوب می شوند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه باید فرهنگ های اسلامی را بیشتر گسترش دهیم، اظهار داشت: چرا که این امر به پیشرفت روزافزون ما کمک می کند و می توانند برای مسئولان و مردم الگویی بسیار خوبی باشد.