به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر پنج شنبه در برنامه اجلاس شورای اسلامی استان با بیان اینکه تحقق مدیریت جامع شهری و واگذاری امورات شهری به مردم بسیاری از مشکلات و چالشهای موجود در کشور را برطرف میکند، اظهار داشت: تحقق این موضوع راهکاری برای تحولات اقتصادی در کشور به شمار میرود.
وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه در دین و قرآن دارد و در کشور این قانون بر مبنای مردمسالاری دینی است، اضافه کرد: بنا به فرموده امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران از بهترین قانون اساسی برخوردار است.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه ارکان تصمیمگیری در کشور با مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی است، بیان داشت: دولت موظف است که تصمیمات مجلس شورای اسلامی را انجام بدهد و براساس قانون اساسی اداره امور کشور باید با اتکای به آرای عمومی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه زیبنده کشور نیز که مدیریت دولت در مرکز یک شهر اموری مانند آب و فاضلاب و یا دیگر امورات شهری را انجام بدهد، ادامه داد: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شهرداریها موظف به اجرای تصمیمات شورای شهر هستند.
حاج رسولیها با اشاره به اینکه کشور با استفاده از کمکهای مردمی به راحتی میتواند امورات شهری را انجام دهد و در راستای توسعه شهرها تلاش کند، تصریح کرد: بنا به فرموده امام خمینی (ره) براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام کارها باید به مردم واگذار شود.
وی با بیان اینکه اگر جنگ نبود، معلوم نبود که کشور به چه سمت و سویی پیش میرفت و امروز خون شهدای اسلام و انقلاب کشور را بیمه کرده است، افزود: امروز جهاد کشور یک جهاد نظامی نیست بلکه مردم در یک جهاد تولیدی و افزایش ثروت قرار دارند.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: شهرداریها باید بودجههای سالانه خود را با محوریت تولید ملی، ازدواجهای آسان و مباحث اقتصادی تهیه کنند و برای تصویب در اختیار شوراها قرار بدهند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف در کشور بسیاری از ساختارها را ساماندهی میکند و هزینههای موجود در کشور را کاهش میدهد، تاکید کرد: در حال حاضر ساختارهای دولتی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح الگوی مصرف در کشور توجهی نمیکنند.
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