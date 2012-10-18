مخالفت پوتین با پوشش حجاب در مدارس روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اجازه پوشش حجاب در مدارس این کشور را نخواهد داد.



وی در دیدار با نمایندگان یک تشکل روسی اعلام کرد باید به چگونگی حل این مسائل در کشورهای اروپایی همسایه خود نگاه کنیم و آنگاه امور روشن خواهد شد.



رئیس جمهوری روسیه در عین حال گفت باید با احترام زیادی با احساسات دینی مردم تعامل کنیم، با این حال کشور ما، لائیک است و باید در رفتارهای خود بر اساس این اصل عمل کنیم.



در این دیدار، نماینده ای از ایالت استنفاروپل روسیه که یکی از مدارس آنها، پوشش حجاب را ممنوع کرده است، سئوالی از پوتین درباره دیدگاهش در خصوص پوشش حجاب در مدارس روسی پرسید که پوتین به صراحت مخالفت خود را با حجاب اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در سالهای گذشته با گسترش روند اسلام گرایی در کشورهای غربی، موج فزاینده ای از گرایش های اسلام هراسی و مقابله با مظاهر اسلامی در این کشورها رواج یافته که منجر به تصویب قوانین تبعیض آمیز و سختگیرانه ای علیه مسلمانان و به خصوص زنان مسلمان شده است.

همزمان با تصویب قوانین ضد حجاب در کشورهای اروپایی مسلمانان این کشورها اعتراضات گسترده ای را علیه این قوانین ابراز داشته اند که پیش بینی می شود با وضع قوانین مشابه در روسیه اعتراضات مشابهی نیز در این کشور صورت پذیرد.