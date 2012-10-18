خانواده های شهدا در عرصه دفاع از کشور پیشگام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو در جلسه پیگیری مسایل و مشکلات خانواده های شهدا گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران در جامعه موجب یادآوری مسیر انقلاب هستند و ما افتخار می کنیم که در جای جای کشور عزیزمان یاد و خاطره شهیدان همیشه زنده است.

وی تصریح کرد: خانواده شهدا به ما کمک می کنند که راه صحیح را تشخیص داده و در مسیر شهدا که همان مسیر انقلاب و ارزش های والای اسلامی است، گام برداریم و پیرو راه آنان باشیم.

فرماندار سرپل ذهاب ضمن تاکید بر لزوم حفظ فرهنگ ایثار و شهادت، آن را تداوم فرهنگ عاشورایی دانست و با بیان اینکه دولتمردان خدمتگذار مردم در چهارچوب قانون و ارزشهای اسلامی هستند، بر حل مشکلات و مسایل خانواده های شاهد و ایثارگر تاکید و خواستار تلاش و پیگیری بنیاد شهید در این رابطه شد.

پیرو با بیان اینکه کار برای خانواده شهدا کار برای رضای خداست، تصریح کرد: حمایت و تلاش برای رفع مشکلات خانواده معظم شهدا برای همه یک سعادت و برای مسوولین یک وظیفه شرعی است.

رسیدگی برای ساخت سرسرای ورزشی، امتیاز برای جانبازان زیر 50 درصد، ایجاد اشتغال و ارایه تسهیلات و سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران از جمله مصوبات این جلسه بود.

گفتنی است، شهرستان سرپل ذهاب 861 شهید، یک هزار و 400 جانباز و 112 آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.