دولت در فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی سرمشق مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسلمان ظهر پنج شنبه در پنجمین جلسه کمیته اتاق تعاون استان سمنان در محل این اتاق ضمن اشاره به بخش هایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: همه موظف هستیم با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اقتصاد را تبیین و مردمی تر کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم باید در امور اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند، افزود: با همکاری و همیاری مردم و صاحب نظران اقتصادی می توان با تحریم دشمنان مقابله همه جانبه ای کرد.

مسلمان افزود: ترویج کار و تعاون، کاهش وابستگی به نفت و توسعه صنعت های دیگر مثل گردشگری و جذب توریسم می تواند در رونق بیشتر اقتصاد منطقه موثر باشد.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان توجه به استاندارد و نوع در محصولات را موجب ترقیب مردم به استفاده از محصولاتی تولیدی داخل دانست و عنوان کرد: تنوع کالا، کیفیت برتر و رعایت استاندارد در تولید کالاهای ایرانی علاوه بر تشویق مردم برای خرید و حمایت از آن موجب خودکفایی ایران اسلامی شده و در اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر ماندگاری دارد.

مسلمان، کنترل نقدینگی در جامعه، تغییر الگوی زندگی، کم کردن بروکراسی اداری، تبدیل اقتصاد کشور به دانش بنیان، تحول در دیپلماسی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با رانت خواری و مجازات های متخلفین را از جمله اقداماتی دانست که می تواند اقتصاد کشور را به شکوفایی برساند.

دبیر اتاق تعاون استان سمنان نیز در این جلسه ضمن اشاره به اینکه پرداختن به مسائل فرهنگی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار موثر است، تصریح کرد: تهیه و انتشار مقالات و همچنین اشاعه استفاده از کالاهای ایرانی در این راستا بوده است.

حمیدرضا عباسی، اظهار داشت: کار فرهنگی و تبلیغاتی در فرهنگ سازی و استفاده از کالای ایرانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار ضروری است.

دبیر اتاق تعاون استان سمنان خاطرنشان کرد: باید با توجه به شعار سال آحاد مردم خصوصا خانواده ها را برای استفاده از کالای ایرانی تشویق و ترغیب کرد.

عباسی ضمن تاکید بر اینکه باید به روشهای گوناگون از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کرد تا کالای ایرانی در بین خانواده ها جایگاه واقعی خود را پیدا کند، گفت: بسیاری از کالاهای ایرانی با کیفیت تر از نوع خارجی آن است.

رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان نیز در این جلسه از اجرای موفق طرح شبنم در این استان خبر داد و گفت: با بررسی های بعمل آمده این استان در اجرای مرحله اول طرح شبنم در سطح کشور از استان های پیشرو و موفق بوده است.

سید علیرضا هاشمی بیان کرد: دشمنان تلاش می کنند کالاهای بی کیفیت خود را با تبلیغات، برتر و با کیفیت تر از کالاهای ایرانی نشان دهند و با هر ابزاری وارد جامعه ایرانی شده تا مردم را نسبت به خرید کالای ایرانی بی رغبت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های فرهنگی باید با تمام توان فرهنگی خود وارد عرصه تبلیغاتی شوند و در شناساندن کالاهای با کیفیت ایرانی تلاش نمایند، گفت: این امر نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور خواهد داشت.

رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در خاتمه، قناعت را یکی از اصول و قوانین اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر به اصل قناعت در خانواده ها توجه عمیق تر شود، قناعت می تواند در اقتصاد خانواده های ایرانی بسیار تاثیرگذار باشد.