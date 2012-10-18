ساماندهی آبشوران کرمانشاه اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور استاندار کرمانشاه یکی دیگر از طرح ها و مصوبات مقام عظمای ولایت به استان اجرایی گردید و عملا کلنگ عملیات اجرایی قطعه چهاردهم طرح ساماندهی رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه در ضلع شرقی میدان آیت ا... جلیلی بر زمین زده شد.

در این مراسم، دادوش هاشمی با بیان اینکه باید همگی قدران و سپاسگزار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سفر به استان و تصویب طرح ها و مصوبات بسیار تاثیرگذاری باشیم گفت: مصوبات سفر معظم له در تمامی بخش ها برای استان بسیار ارزشمند و مهم است و یکی از این طرح ها همین پوشش آبشوران شهر کرمانشاه می باشد که سالیان سال است به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده زیست محیطی تلقی می گردد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته به این معضل شهری توجه نشده و در کمتر شهری پیدا می شود که حدود 17 کیلومتر آبشوران از وسط شهر عبور کند.

استاندار کرمانشاه گفت: روان آب‘ آب سطحی و فاضلاب از داخل آبشوران عبور می کند که تهدید کننده زیست محیطی تلقی می گردد لذا ساماندهی و پوشش آبشوران شهر کرمانشاه یکی از اولویت های کاری است که باید با سرعت پیگیری و دنبال شود.

وی افزود: با سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ضمن تصویب پوشش و ساماندهی رودخانه آبشوران شهر‘ 200 میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شد.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان ساخت: با ساماندهی آبشوران شهر کرمانشاه علاوه بر اینکه معضل زیست محیطی حل می شود ‘ با پوشش آن بافت قدیمی شهر نیز ساماندهی می گردد.

وی همکاری و همگامی مردم را در اجرای این طرح بسیار مهم عنوان کرد و گفت: هیچ کاری بدون مشارکت و همکاری مردم صورت نمی گیرد لذا پیمانکار باید با تسریع در اجرای پروژه موجبات همکاری مردم را فراهم سازد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هر کاری که انجام می دهیم باید رضایت خداوند متعال و مردم را نیز به دنبال داشته باشد، افزود: مدیریت آب منطقه ای غرب طبق برنامه در نظر گرفته شده روند اجرایی طرح ساماندهی رودخانه آبشوران شهر کرمانشاه را دنبال نماید.

شایان ذکر است در این مراسم کلنگ عملیات اجرایی طرح ساماندهی آبشوران از منطقه میدان وزیری و حوالی مسجد آیت ا... جلیلی تا منطقه شاطرآباد به وسعت 6 کلیومتر و با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال آغاز شد.

گفتنی است چند وقت گذشته ساماندهی آبشوران از منطقه چشمه سفید تا میدان آزادگان با حضور استاندار شروع شده بود.

