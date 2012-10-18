دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد با 560 دانشجو آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پردیس دانشگاهی شهید ایزدپناه ظهر پنجشنبه در آیین آغاز به کار این دانشگاه گفت: برای اولین بار 560 دانشجوی فرهنگی در دو پردیس دانشگاهی شهید ایزدپناه وکوثر یاسوج به تحصیل می پردازند.

غلامرضا کمالی افزود: این دانشجویان در رشته های علوم تجربی، ریاضی، آموزش ابتدایی، حرفه وفن، آموزش استثنایی و مشاوره در مقطع کارشناسی و رشته امور تربیتی درمقطع کاردانی تحصیل می کنند.

وی بیان کرد: تمامی دانشجویان این دانشگاه معلمان دوره های تحصیلی از سراسر استان و بعضی از استانهای همجوار هستند.

کمالی عنوان کرد: کلاسهای درسی این دانشجویان در سه روز پایانی هفته برگزار می شود.

رئیس پردیس دانشگاهی شهید ایزدپناه اظهار داشت: 400 دانشجوی کارشناسی پیوسته در رشته های فیزیک، ادبیات فارسی، دبستانی وپیش دبستانی، علوم اجتماعی و راهنمایی ومشاوره هم از بهمن ماه در این دانشگاه پذیرش می شوند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان هم در این آیین گفت: تأسیس دانشگاه فرهنگیان فرصتی برای ادامه تحصیل معلمان و ارتقای سطح علمی آنهاست.

پرویز طاهری افزود: آموزشهای ضمن خدمت متناسب با دانش وفناوری روز برای معلمان یک ضرورت است و این دانشگاه در این راستا راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: این دانشگاه باتوجه به شرایط و نیاز استان در بخش های علوم پایه، فنی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

طاهری افزود: در این دانشگاه تربیت معلم به صورت علمی و عملی و به معنای واقعی انجام می شود.

حدود 15 هزار فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد مسئولیت تعلیم و تربیت بیش از 160 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی را برعهده دارند.