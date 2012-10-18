به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم آیتالله سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در سخنانی به نقش و جایگاه این عالم ربانی در انقلاب اسلامی اشاره کرد.
در مراسم ختم مرحوم آیتالله انواری، آیتالله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حسن روحانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، حجتالاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، تقی پور وزیر ارتباطت و فناوری اطلاعات، محمد جهرمی رئیس سابق بانک صادرات، حسن حبیبی معاون اول دولت های پنج، ششم و هفتم، آیتالله سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، سرلشگر سلیمی فرمانده سابق ارتش، آیتالله مفید مشاور رئیس قوه قضائیه، آیتالله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، حجتالاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، حبیبالله عسگراولادی نماینده ولی فقیه در کمیته امداد، علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتضی تمدن استاندار تهران، حجتالاسلام رازینی معاون قوه قضائیه، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس، حجتالاسلام علی فلاحیان عضو مجلس خبرگان رهبری، سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجتالاسلام علی اکبر ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، امامی جمارانی از مسئولان بیت امام راحل و حجتالاسلام اشرفی اصفهانی از چهرههای سیاسی اصلاح طلب، محمد نبی حبیبی و اسدالله بادامچیان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی حضور داشتند.
بنا بر این گزارش آیتالله انواری از علمای مبارزی بود که در سابقه مبارزه با رژیم منحوس پهلوی و تحمل زندان و شکنجه را در کارنامه درخشان حیات خود دارد.
مرحوم انواری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در انتخابات دور اول مجلس از سوی مردم شهرستان رزن به نمایندگی مجلس برگزیده شد و در انتخابات دور دوم مجلس نیز از سوی مردم تهران وارد خانه ملت شد.
همچنین در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم استان همدان به نمایندگی این مجلس برگزیده شد و در دوره دوم نیز از استان تهران به این مجلس راه یافت.
وی به نمایندگی از سوی حضرت آیتالله خامنهای در خدمت ائمه جماعات استان تهران در مرکز رسیدگی به امور مساجد انجام وظیفه میکرد.
آیتالله انواری روز شنبه در سن 86 سالگی دار فانی را وداع گفت.
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