رقابت های چهارجانبه کشتی آزاد در شیروان برگزار می شود

مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعه 28 مهر ماه؛ در سومین روز از هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقه کشتی آزاد به صورت چهارجانبه در رده های سنی نوجوانان و جوانان در شیروان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این رقابت ها تیم های کشتی آزاد آستان قدس خراسان رضوی، ساری، سبزوار و شیروان حضور دارند، تصریح کرد: رقابت ها از صبح جمعه در محل سالن شهید پوررضای شیروان آغاز می شود و عصر این روز نیز با معرفی تیم ها و نفرات برتر در اوزان مختلف به پایان می رسد.

اکبرزاده اظهار داشت: در این مسابقات در مجموع 100 بازیکن در قالب این چهار تیم با یکدیگر به مبارزه می پردازند.

وی اضافه کرد: برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان شیروان به علت سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی به تعویق افتاده بود اما این برنامه ها از پنج شنبه آغاز شده و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شیروان عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان شیروان 150 نفر کشتی گیر فعال و ثبت شده وجود دارد.