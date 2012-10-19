به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با بیان اینکه پنج مصوبه از مصوبات سفر رهبری به قم به آب منطقه‌ای اختصاص داشت، افزود: مهمترین پروژه تعریف شده تأمین آب قم از طریق اجرای طرح اضطراری انتقال آب به قم بود که اگر این پروژه اجرایی نمی‌شد می‌بایست آب را جیره بندی می‌کردیم.



وی عنوان کرد: این طرح در راستای اجرای پروژه انتقال آب از سر ساخه های رود دز به قم بود که 230 میلیون یورو از محل صندوق ذخایر ارزی به این پروژه اختصاص یافت و 15 میلیون یورو نیز برای اجرای طرح اضطراری انتقال آب به قم هزینه شد.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم با بیان اینکه طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم در بهار سال آینده به طور کامل به بهره برداری می رسد افزود: آب رسانی به شهرک صنعتی نیزار نیز در آستانه سفر رهبر انقلاب به قم آغاز شد که تا کنون 15 میلیارد تومان هزینه شده و فاز اول آن اجرا و فاز دوم نیز تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.



انتقال پساب و روان آب بند علیخانی به دشت مسیله قم



وی گفت: طرح انتقال پساب و روان آب بند علیخانی به دشت مسیله قم به صورت کانال پیشنهاد شد که از سوی وزارت نیرو مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت طرح انتقال به صورت پمپاژ به تصویب رسید و این طرح در ردیف بودجه سال 91 قرار گرفت که 80 میلیارد تومان هزینه دارد.



رضوی با بیان اینکه مطالعات این طرح در حال اجرا است و تا کنون 400 میلیون تومان هزینه شده است، افزود: مطالعات این طرح تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد و اگر این طرح در سال جاری اجرایی شود 50 میلیارد تومان نیز از محل مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم تخصیص داده می شود.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم افزود: برای اجرای این پروژه تا کنون 54 میلیارد تومان بودجه در اختیار است که در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال 92 به اتمام می رسد.



80 هزار متر مکعب از سد کبار رسوب برداری شده است



وی در ادامه لایه روبی سد تاریخی کبار را از دیگر مصوبات سفر رهبری برشمرد و افزود: این سد تاریخی که در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم قم - کاشان واقع است در حدود ۷۰۰ سال قبل ساخته شده و حجم مخزن آن ۵۰۰ هزار متر مکعب است.

