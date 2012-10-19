به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیروان ضمن قدردانی و تشکر فراوان از الطاف رهبر انقلاب که مردم شیروان را لایق دیدار دانسته و به این شهرستان سفر کردند، از حضور حماسی و به یاد ماندنی مردم شیروان تشکر کرد و افزود: استقبال حماسی و به یاد ماندنی مردم این شهرستان در سفر رهبر انقلاب در تاریخ شیروان ماندگار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهترین هدیه رهبر انقلاب به مردم این شهرستان این بود که با شناخت از روحیات و ویژگی‌های مردم شیروان فرمودند که «این شهرستان در دوران امتحان‌های دشوار و بزرگ از جمله مناطقی است که امتحان خود را به خوبی پس داده و نام نیکی از خود به جای گذاشته است».

حجت الاسلام کوثری اضافه کرد: چه هدیه‌ای بالاتر از این است که رهبری انقلاب به عملکرد مردم این شهرستان در زمینه‌های مختلف نمره قبولی بدهد؟

وی تصریح کرد: بدون شک دوربین‌ها و صفحات کاغذ نمی‌توانند جلوه حضور مردم را به طور کامل توصیف کنند اما به فضل الهی در آینده‌ای نه چندان دور مردم اجر و مزد این حضور حماسی خود را دریافت کرده و برکات الهی شامل این شهرستان خواهد شد.

خطیب نماز جمعه شیروان در ادامه با اشاره به تهاجم اقتصادی دشمن و توطئه‌های پی در پی آن‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: در نگاه رهبر انقلاب راه حل این مسئله و روش برون رفت از مشکلات فعلی نگاه علمی، برنامه ریزی مدبرانه و ثبات سیاست‌ها است.

وی با یادآوری مطالبات رهبری در سفر به خراسان شمالی تصریح کرد: رهبر انقلاب از مسئولان استانی خواستند تا مراقب توطئه بدخواهان باشند و از طرف دیگر نیز وعده‌ها در حد حرف و غیرعملی باقی نمانند.

حجت الاسلام کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موسم حج ابراهیمی عنون کرد: در سال جاری با توجه به تشدید موضع گیری خصمانه دولت‌های معاند با اسلام، مراسم برائت از مشرکین با شکوه بیشتری برگزار می‌شود.

وی همچنین با گرامیداشت هفته اولیا و مربیان اظهار داشت: مسئولیت تربیت فرزندان در گرو عملکرد خانواده و محیط آموزش و پرورش بوده و برای حصول به آینده‌ای روشن لازم است نسل جدید را با روشی صحیح و اصولی تربیت کنیم.