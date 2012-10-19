محل نمایشگاه دائمی قم ایمنی لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علیشاهی بعدازظهر پنج شنبه در نشستی خبری با انتقاد از وضعیت نامناسب نمایشگاه دائمی قم افزود: محلی که در حال حاضر نمایشگاههای قم در آن برگزار میشود از لحاظ ایمنی وضعیت مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: نمایشگاه قبلی به هر دلیلی دچار آتش سوزی شد، اما این سئوال مطرح است که نباید از نظر ایمنی تجدید نظر میشد و بعد نمایشگاه جدید در آن برگزار شود.
مدیرعامل شرکت جهان پدیده هوراند اذعان کرد: سال گذشته تغییر مدیریت نمایشگاه از شرکت توسعه نمایشگاههای استان به سازمان صنعت معدن و تجارت باعث خرسندی بسیاری از شرکتهای برگزار کننده نمایشگاه شد اما بسیاری از شرکتهای توانمند در برگزاری نمایشگاه در مزایده حذف شدند و فقط چند شرکت محدود باقی ماند.
فقط شرکت بیمه پاسارگاد حاضر به بیمه نمایشگاه شد
علیشاهی در خصوص بیمه نمایشگاه اظهار داشت: زمانی که شرکتهای بیمه از نمایشگاه بازدید کردند هیچ شرکتی حاضر به بیمه نمایشگاه نشد تا اینکه شرکت بیمه پاسارگاد بیمه نمایشگاه را بر عهده گرفت.
وی از نقش پررنگ رسانهها در اطلاع رسانی مناسب تقدیر کرد و ابراز داشت: امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آسان مردم به اینترنت آحاد جامعه به آسانی از اخبار مختلف آگاه میشوند.
مدیر برگزاری سومین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی اضافه کرد: طبق نظرسنجی صورت گرفته در طول نمایشگاه بسیاری از بازدید کنندگان از طریق اینترنت و بازدید از سایتهای خبری از برگزاری نمایشگاه مطلع شده بودند.
علیشاهی در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی و تولید کتاب دیجیتال ویژه نمایشگاه خبر داد و بیان داشت: با توجه به گرانی کاغذ طراحی این کتاب میتواند شیوهای کم هزینه در نشر کتاب باشد.
وی اضافه کرد: این کتاب دیجیتال قابلیت دانلود، ایمیل، ذخیره سازی در سیستم های رایانه ای و ... را دارد.
آتش سوزی نمایشگاه در شهریورماه
به گزارش مهر، نمایشگاه پائیزه عرضه مستقیم کالا که در محل دائمی نمایشگاههای قم دایر بود، صبح جمعه 24 شهریورماه سال جاری دچار حریق شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر علت این حادثه را اتصالی سیمهای برق عنوان کرد.
به گفته عباس جعفری در صورتی که آتشنشانان دیر به محل اعزام میشدند در طول 10 دقیقه اجناس داخل نمایشگاه خاکستر میشد و سقف آن فرو میریخت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر برگزاری سومین نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی با انتقاد از وضعیت نمایشگاه دائمی قم گفت: محل برگزاری نمایشگاه های قم از نظر ایمنی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علیشاهی بعدازظهر پنج شنبه در نشستی خبری با انتقاد از وضعیت نامناسب نمایشگاه دائمی قم افزود: محلی که در حال حاضر نمایشگاههای قم در آن برگزار میشود از لحاظ ایمنی وضعیت مناسبی ندارد.
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