قطب فلسفه دین اسلامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور علی اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرفسور لگنهاوزن و جمعی از محققان حوزه فلسفه اسلامی بعد از ظهر پنج‌شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.



حجت الاسلام علی اکبر رشاد در این مراسم در سخنانی گفت: در دوره کنونی ارایه تعریف از فلسفه دین با وجود فلاسفه غیر دینی بسیار مهم است.



فلسفه دین پایگاهی برای دفاع از دین است



وی اظهار داشت: فلسفه دین به مثابه پایگاهی برای دفاع از دین است زیرا شاهدیم برخی از فلسفه به عنوان ابزاری برای مقابله با دین بهره می برند از این رو عالمان و محققان باید با رویکردی فیلسوفانه به پاسخ به این مسایل بپردازند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید مجدد بر لزوم ارایه تعریف فلسفه دین اضافه کرد: در این تعریف علاوه بر جامعیت و مانعیت باید هدفمندی و جهت مندی نیز روشن باشد و تعریف شود.



استاد حوزه علمیه تبیین نگاه پیشینی و پسینی در تعریف همچنین گنجاندن همه عناصر معرف تعریف را از دیگر موارد لازم در ارائه تعریف برشمرد.



رشاد با بیان اینکه ارایه تعریف پسینی از فلسفه دین ممکن نیست اظهار داشت: می ‎توان به توجه به فلسفه ‌ها و دین ‌های گوناگون تعریف های مختلفی از فلسفه ارایه کرد همچنین باید فلسفه دین را یک دانش بپنداریم که می خواهد به بررسی دین برای تبیین احکام کلی آن بپردازد.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه فلسفه دین صرف مطالعه درون‌ دینی نیست اظهار داشت: فلسفه دین به احکام کلی دین می پردازد و مسایل جزیی در آن مطرح نمی شود.



همچنین حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی دبیر همایش قطب فلسفه دین در سخنانی اضافه کرد: راه اندازی قطب فلسفه دین از مسایل ضروری در عرصه فکری حوزه بود که ایجاد شده و 5 سال فعالیت خود را ادامه خواهد داد و بعد از آن با بازبینی روند خویش به فعالیتش ادامه می دهد.



تدوین فلسفه تشیع ضروری است



پرفسر لگنهاوزن عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) و از اندیشمندان آمریکایی مقیم ایران از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.



محمد لنگهاوزن در سخنانی با تاکید بر پرداختن به فلسفه تشیع اضافه کرد: نگاه دینی به فلسفه نگرس جدیدی برای ما ایجاد می کند.



وی اظهار داشت: توجه به حوزه ‎های نظری و عملی علوم دینی مانند فقه و اصول و تفسیر و ... در پژوهش های فلسفه دین و فلسفه اسلامی بسیار مهم است.



لگنهاوزن با بیان اینکه در مطالعه فلسفه دین، رویکردی عقلانی به دین مورد توجه است گفت: باید مباحث بنیادین دینی در این تعریف از منظر عقلانی به دین بررسی شود از این رو برای مطالعه فلسفه دین به خصوص فلسفه تشیع نیاز به مطالعه روشمند و موضوعی داریم.



