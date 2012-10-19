  1. اقتصاد
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

گزارش آماری مهر/

جزئیات مستند پرونده 2 ساله بیکاری/ کاهش 600 هزار شاغل در پایتخت

جزئیات مستند پرونده 2 ساله بیکاری/ کاهش 600 هزار شاغل در پایتخت

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در حالی که دولت مدعی ایجاد چندمیلیون فرصت جدید شغلی در سال‌های اخیر است، اما از تعداد بیکاران کشور در فاصله سال‌های 89 تا پایان 90 تنها 340هزارنفر کاسته شد و البته 487هزار نفر از جمعیت فعال کشور نیز کاهش یافت!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار رسمی مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاری کشور در دو سال 89 و 90 نشان می دهد که تعداد شاغلان کشور از 20 میلیون و 656 هزار و 693 نفر سال 89 به 20 میلیون و 510 هزار و 25 نفر در سال 90 رسیده که این میزان نشان دهنده کاهش 146هزار و 668 نفری اشتغال از سال 89 تا 90 است که احتمالا این آمار به جمع بیکاران کشور پیوسته اند.

بر پایه این گزارش، در حالی که از جمعیت شاغل سال 90 کشور کاسته شده است، آمارها جمعیت فعال کشور در سال 90 را به نسبت 23 میلیون و 875 هزار و 23 نفر سال 89، 23 میلیون و 387 هزار و 633 نفر نشان می دهد که کاهش جمعیت فعال در فاصله سال های 89 و 90 به روایت آمارها، 487 هزار و 390 نفر است.

کاهش 487هزار نفر جمعیت فعال

اغلب کارشناسان بازار کار و فعالان حوزه اشتغال، کاهش تعداد جمعیت فعال کشور را ریزش نیروی کار و اخراج افراد از بنگاه ها و واحدهای تولیدی و به عبارتی تعدیل نیرو معنا می کنند، اما  برخی مقامات دولتی می گویند ممکن است بخشی از جمعیت فعال تصمیم بگیرد برای مدتی از جستجوی شغل به دلیل ادامه تحصیل انصراف دهد و یا در مورد زنان انصراف کلی از ورود به بازار کار اتفاق بیافتد.

باید گفت در حالی که دولت در سال های اخیر تبلیغات فراوانی را در زمینه ایجاد میلیون ها فرصت شغلی جدید در کشور داشته است و این آمارها به 2.5 میلیون فرصت شغلی در یکسال نیز رسیده، اما تعداد بیکاران کشور در فاصله سال 89 تا 90 از 3 میلیون و 218 هزار و 329 نفر به 2 میلیون و 877 هزار و 608 نفر رسیده که این آمار رسمی تنها نشان دهنده کاهش 340 هزار و 721 نفر بیکار است!

هرچند مقامات دولتی به تازگی عنوان کردند که بخش بیشتر مشاغل میلیونی سال های اخیر که به عنوان عملکرد دولت در حوزه بازار کار مطرح است مربوط به حفظ اشتغال موجود و یا جا به جایی نیروها در بازار کار است؛ اما با این حال، 340 هزار کاهش تعداد بیکاران نمی تواند مستندات کافی در نشان دادن تزریق میلیون ها فرصت شغلی جدید به بازار کار در اختیار قرار دهد.

دلایل دولت برای نامحسوس بودن فعالیت‌های اشتغال‌زایی

یکی از دلایل عمده دولتی ها در قابل ردیابی نبودن اشتغال زایی میلیونی در بازار کار مربوط به این است که آنها معتقدند سالیانه حدود 1 میلیون و 200 هزار متقاضی جدید وارد بازار کار کشور می شود که این میزان به آمارهای بیکاران می افزاید و برای اینکه تاثیر واقعی اقدامات دولت در این حوزه مشاهده شود، سیاست های اشتغال زایی باید چند سال پیاپی دنبال شود.

همچنین باقی ماندن متولدین دهه 60 و وفور تقاضا برای کار از سوی کارجویان دهه شصتی به عنوان دیگر دیلی دولتی ها در این حوزه مطرح و قابل توجه است. با این حال افزایش دوباره تعداد بیکاران از 2 میلیون و 800 هزار نفر سال 90 به بیش از 3 میلیون نفر در بهار سال جاری؛ قابل تامل و نشان از ادامه بحران بیکاری جوانان است.

بررسی جداول آماری و مستندات استان ها در دو سال 89 و 90 نشان می دهد که تجمع اصلی بیکاران کشور در سال 89 مربوط به استان های اصفهان با 259 هزار 893 نفر بیکار، تهران با 679 هزار و 891 نفر، خراسان رضوی 216 هزار و 948 نفر، خوزستان با 203 هزار و 130 نفر و فارس با 297 هزار و 613 نفر بوده است.

تجمع بیکاران در کجاست؟

مقایسه وضعیت استان های بیکار از سال 89 به 90 نیز نشان می دهد که تغییراتی در وضعیت تعداد بیکاران استان ها ایجاد شده و در اصفهان تعداد بیکاران با اندکی کاهش به 221 هزار و 28 نفر رسیده و در تهران نیز با کاهش بهتری به 447 هزار و 510 نفر رسید، ولی در استان فارس هنوز هم تعداد بیکاران بالا است و در پایان سال 90 به 272 هزار و 702 نفر رسید.

استان های ایلام با 27 هزار و 962 نفر بیکار در سال 89 به همراه استان های خراسان جنوبی با 18 هزار و 231 نفر، خراسان شمالی با 16 هزار و 680 نفر، سمنان با 20 هزار و 652 نفر، کهکیلویه و بویراحمد با 20 هزار و 469 نفر و یزد با 29 هزار و 102 نفر بیکار؛ بهترین وضعیت را در جدول بیکاران استان های کشور داشته اند.

این وضعیت در سال 90 نشان می دهد که در این سال نیز استان ایلام با 27 هزار و 636 نفر بیکار، بوشهر با 28 هزار و 786 نفر، خراسان جنوبی 16 هزار و 873 نفر، زنجان با 28 هزار و 684 نفر، سمنان با 17 هزار و 53 نفر، کهکیلویه و بویراحمد 22 هزار و 274 نفر و یزد با 18 هزار و 82 نفر بیکار؛ بهترین وضعیت را در بین 31 استان کشور داشته اند.

جدول 2 ساله بیکاری و اشتغال کل کشور

استان
 بیکار سال 89
 شاغل سال 89
 بیکار سال90
 شاغل سال 90
مرد و زن
 3218329
 20656693
 2877608
 20510025
آذربایجان شرقی 160148 1213640 110987 1155412
آذربایجان غربی 130138 916829 137738 923326
اردبیل 69486 421473 58441 400170
اصفهان 259893 1438665 221028 1454298
البرز ------ ------ 148349 619646
ایلام 27962 149307 27636 147893
بوشهر 35677 233276 28786 233700
تهران 679891 4106689 447510 3511190
چهارمحال و بختیاری 40233 255801 36654 239169
خراسان جنوبی 18231 182775 16873 184325
خراسان رضوی 216948 1827361 169090 1690140
خراسان شمالی 16680 204387 30222 219422
خوزستان 203130 1162494 135288 1153550
زنجان 34338 325011 28684 313535
سمنان 20652 151837 17053 147830
سیستان و بلوچستان 62769 454966 45157 409637
فارس 297613 1151115 272702 1200054
قزوین 42923 340286 49699 351343
قم 35054 302967 34497 316685
کردستان 74525 417630 70138 430818
کرمان 77867 628916 87186 631879
کرمانشاه 89322 528921 94911 509065
کهکیلویه و بویراحمد 20469 134321 22274 136094
گلستان 47502 510998 47397 500398
گیلان 151201 756656 145528 732081
لرستان 95579 455958 108541 455714
مازندران 119201 897493 104495 916993
مرکزی 42725 398529 50513 407633
هرمزگان 40335 319044 41516 335249
همدان 78725 488290 70619 501130
یزد 29102 281043 18082 281631
کد مطلب 1723207

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