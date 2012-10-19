دستور ویژه پادشاه عربستان درباره خدمت رسانی به حجاج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، تعداد زائران وارد شده به سرزمین وحی به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده و پیش بینی می شود تا چند روز آینده تعداد کل زائران در عربستان سعودی به مرز دو میلیون نفر افزایش یابد.



دبیرخانه کمیته حج در مدینه منوره با انتشار گزارشی با اعلام اینکه تاکنون نزدیک به 850 هزار زائر از کشورهای مختلف اسلامی وارد مدینه منوره شدند، تاکید کرده است: همزمان با ورود این تعداد زائر تاکنون بیش از 576 هزار زائر سرزمین پیابمر (ص) را به سمت مکه مکرمه ترک کرده اند ضمن آنکه تعداد کل زائران ساکن در مدینه منوره حدود 272 هزار نفر اعلام شده است.



بررسی آخرین وضعیت ترکیب زائران حاضر در مدینه منوره نشان می‌دهد که بیشترین تعداد زائران مربوط به پاکستان است که تعداد آنها 49 هزار و 567 نفر است و پس از پاکستان، زائران کشورهای بنگلادش با حدود 39 هزار زائر و هندوستان با بیش از 27 هزار زائر در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.



این در حالی است که در هفته‌های گذشته مسلمنان اندونزی بیشترین تعداد زائر در بین کشورهای مسلمان را به خود اختصاص داده بودند.



دستورات ویژه پادشاه عربستان به دولت



در همین حال عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به تمام دستگاه‌های دولتی و کارگزاران حج این کشور دستور داد است که تمام نیازهای حجاج بیت الله الحرام در خصوص خدمات مختلف را تامین کنند و تلاش‌های خود را در این زمینه به گونه‌ای که حجاج مناسک حج را در کمال آرامش و اطمینان و آسانی برگزار کنند، افزایش دهند.



پادشاه عربستان تاکید کرده است: حکومت و ملت عربستان به حجاج بیت الله الحرام خوشامد می‌گوید و خداوند را به خاطر نعمت‌های فراوانش از جمله خدمت به حجاج بیت الله الحرام شکر می کند.



عبدالعزیز بن محیی الدین خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان هم گفته است: در نشست کابینه عربستان، آخرین آمادگی‌ها برای خدمت به حجاج بیت الله الحرام بررسی شد.



در همین حال سالم بن محمد البلیهد مدیرکل اداره گمرک عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد زائرانی که از کشورهای مسلمان وارد عربستان شده اند به بیش از یک میلیون و 303 هزار نفر رسیده است.



70 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند



از سوی دیگر با نزدیک شدن به ایام مناسک حج ابراهیمی حدود 70 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شده اند. از این تعداد حدود 65 هزار زائر در مکه مکرمه حضور دارند و پنج هزار نفر دیگر در مدینه منوره به سر می برند که به زودی به مکه مکرمه اعزام می شوند، قرار است حدود پنج هزار زائر، تا 29 مهرماه وارد مکه مکرمه شوند.