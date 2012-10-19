شهرداری بندرعباس با کسب سومین تساوی در جدول یکی مانده به آخر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس عصر پنجشنبه در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه مساوی یک بر یک مقابل تیم یادآوران شلمچه خرمشهر متوقف شد.

در این دیدار که با حضور حدود 500 نفر تماشاگر در ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد، تیم شهرداری در هر دو نیمه بر بازی تسلط کامل داشت اما مهاجمان این تیم در زدن ضربات آخر بسیار کم دقت بودند.

در نیمه نخست این مسابقه شهرداری در دقیقه 17 با ضربه علیرضا قربانی نخستین گل مسابقه را وارد دروازه یادآوران شلمچه کرد.در ادامه این نیمه نیز شهرداری موقعیتهایی بسیار خوبی برای گل زدن داشت که نتوانست از آنها استفاده کند.

اما در نیمه دوم تیم یادآوران شلمچه حملات بیشتری را روی دروازه شهرداری ترتیب داد و در این میان مدافعان میانی شهرداری اشتباهات فردی بسیاری داشتند.

در دقیقه 64 نیز احسان شیرمردی کاپیتان تیم خرمشهری از اشتباهات پیاپی مدافعان شهرداری استفاده کرد و گل تساوی را به ثمر رساند.

شهرداری در ادامه بر تعداد حملات خود افزود، اما بی دقتی مهاجمان این تیم به حدی بود که حتی توانایی تبدیل موقعیتهای تک به تک به گل را نداشتند.

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در روزی که می توانست به راحتی دومین سه امتیاز خانگی خود را کسب کند، اما به یک امتیاز قناعت کرد.

شهرداری با این تساوی، شش امتیازی شد، تا در پایان هفته ششم رقابتها با یک برد، سه تساوی و دو شکست به رده سیزدهم جدول سقوط کرده و تیم یکی مانده به آخر جدول گروه "ب" رقابتهای لیگ دسته یک باشد.

یادآوران شلمچه نیز با این تساوی هشت امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت.