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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

جوهری در گفتگو با مهر:

وزرش پهلوانی در جوانان نهادینه شود/ قهرمانان از منش زورخانه ای الگوی بگیرند

وزرش پهلوانی در جوانان نهادینه شود/ قهرمانان از منش زورخانه ای الگوی بگیرند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار بر لزوم نهادینه شدن ورزش پهلوانی و باستانی در میان نسل جوان تاکید کرد و گفت: قهرمانان، منش و خصوصیات پسندیده ورزش زورخانه ای را الگوی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری شب گذشته به مناسبت هفته تربیت بدنی، در زورخانه حسین ابن علی (ع) شهرستان شهریار حضور پیدا کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش به عنوان یکی از مسایل و موضوعات مهم در جوامع مختلف به شمار می آید چراکه علاوه بر ایجاد تندرستی و سلامت، نقش بسیار موثری در آرامش روانی افراد دارد و با توجه به مشغله و فشار کاری زیاد در زندگی امروز، این مقوله نگاه و توجه ویژه ای می طلبد.

وی ادامه داد: به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و ترویج آن در خانواده ها و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش‏های همگانی، باید اقدامات فرهنگی هرچه گسترده تری در این حیطه انجام شود تا نسل جوان با نشاط و رغبت بیشتری به ورزش روی آورند.

خصایص پسندیده ورزش باستانی الگوی فرهنگی مطلوبی برای نسل جوان است

این مسئول گفت: ورزش و تربیت بدنی یکی از عوامل بسیار موثر و بازدارنده در گرایش نسل جوان به اعتیاد و فساد است و باید از این فرصت مغتنم در جهت شکوفایی استعدادهای جوان و بکارگیری آنان در چرخه پیشرفت همه جانبه کشور بهره کافی و وافی برد.

جوهری در جمع صمیمی ورزشکاران باستانی بیان کرد: در این میان ورزش باستانی به عنوان ورزش بومی کشور، یکی از رشته های حائز اهمیت است که با ترویج هرچه بیشتر این رشته در جامعه به ویژه در میان جوانان و نوجوانان، می توان به اهداف عالی فرهنگی و دینی دست یافت.

فرماندار شهرستان شهریار افزود: با توجه به خصوصیات ویژه ورزش باستانی از جمله توجه به خدا و ذکر مکرر اسامی جلاله، یاد ائمه معصومین در خلال این ورزش و بهره گیری از نام خدا، دعا و ذکر ائمه اطهار در شروع و پایان آن که در سایر ورزشها کمتر مشاهده می شود، این ورزش می تواند در بین جوانان یک الگوی فرهنگی باشد و می توان مباحث فرهنگی، دینی و مذهبی را از طریق این ورزش گسترش داد و در جامعه نهادینه کرد.

لزوم حضور قهرمانان در زورخانه ها و فراگیری منش پهلوانی

این مسئول اظهار داشت: احیای این رشته، یک نیاز جدی برای ورزش است و ورزشکاران و قهرمانان نباید از رشته پهلوانی و زورخانه ای غافل شوند و در کنار حضور درعرصه قهرمانی، می بایست راه و رسم پهلوانی و منش های اخلاقی و اسلامی را از این رشته فرا بگیرند.

وی با اشاره فضای مسموم سیاسی جهان که براساس آن برخی کشورهای اخلالگر از طریق انحراف افکار عمومی سعی در تخریب اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، تاکید کرد: جمع مفاهیم اخلاقی متعالی همچون جوانمردی و مروّت، عشق به میهن، انسان‌دوستی، صلح، احترام به حقوق سایرین، رعایت حرمت پیشکسوتان، گذشت و ایثار در ورزش‌های زورخانه‌ای و باستانی که قدمتی به بلندای چهار هزار سال دارد، نشان از اصالت و تمدن مردمان این مرزو بوم دارد و خط بطلانی بر تمامی این فضاسازی‌ها است.

حفظ روحیه گذشت و جوانمردی در جامعه با ترویج ورزشهای باستانی

نماینده عالی دولت در شهریار معنویت را نیاز امروز ورزش در جهان دانست و گفت: ورزش زورخانه ای باتوجه به اصالت و قدمت و ویژگی های خاص معنوی، از اعتبار ویژه ای در بین رشته های ورزشی برخوردار است و زورخانه در ذات خود معنویت و ارزش های انسانی را همراه دارد، به همین دلیل با تلاش و همت مسئولان در شناساندن ورزش باستانی ایران به جهانیان، این رشته در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است.

وی گفت: طی چندین سال گذشته در شهرستان شهریار نیز با برنامه ریزیها و اقدامات فرهنگی صورت پذیرفته در زمینه احیای ورزش باستانی و زورخانه ای و آشنایی نسل جوان با خصوصیات پسندیده آن، این رشته ورزشی از سوی جوانان با استقبال مطلوبی روبرو بوده است و امید می رود با گرایش سنین و اقشار مختلف جامعه به این ورزش، روحیه گذشت و جوانمردی موجود در میان افراد جامعه، حفظ و گسترده تر شود.

کد مطلب 1723216

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