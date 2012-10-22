توهین نماینده فدراسیون فوتبال به جامعه ورزش هرمزگان

عباس سرخاب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حواشی دیدار شهرداری بندرعباس با یادآوران شلمچه که در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال برگزار شد، با انتقاد شدید از اظهارات "حسن فرجی" نماینده فدراسیون فوتبال در حاشیه این مسابقه که وی آن را نوعی توهین به جامعه ورزش هرمزگان دانست، اظهار داشت: زمانی که در دقیقه 10 به قضاوت داور اعتراض کردم، نماینده فدراسیون با لحنی بسیار بد با من برخورد کرد و با استفاده از الفاظ نامناسب گفت که اخراجت می کنم.

سرخاب تصریح کرد: نماینده فدراسیون پس از اعتراض من به الفاظ نامناسب او، گفت که شما در بندرعباس همه چیز را با پول می خرید و انتظار دارید که داور این مسابقه هم به سود شما قضاوت کند.

وی بر لزوم حمایت رسانه ها از حقانیت ورزش هرمزگان تاکید کرد و افزود: نماینده فدارسیون فوتبال به جامعه ورزش هرمزگان توهین کرده و ما قطعا به علت این تهمتها از او شکایت خواهیم کرد تا از حقانیت ورزش و به خصوص فوتبال هرمزگان دفاع کنیم و اگر نتواند این اتهامات را با سند و مدرک ثابت کند باید با او برخورد شود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در خصوص آینده این تیم در رقابتهای این فصل گفت: ما هنوز اول راه هستیم و در هفته های ابتدایی نیز با تیمهای قدرتمند و مدعی رو به رو شده ایم و قطعا در آینده می توانیم امتیازات از دست رفته را جبران کرده و به رده های بالایی جدول برسیم.

سرخاب با بیان اینکه امسال تیم خوب و سالمی را بسته ایم، خاطرنشان کرد: من به آینده این تیم امیدوار هستم اما متاسفانه عده ای با برخی شیطنتها به دنبال عدم نتیجه گیری شهرداری طی این فصل هستند اما من به آینده شهرداری امیدوارم و در راستای رسیدن به موفقیت، حمایتها از این تیم نیز باید افزایش پیدا کند.