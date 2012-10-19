تغییر کاربری غیرمجاز سبب ایجاد سیل در کلیجانرستاق ساری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله زاهدی شامگاه پنجشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان ساری اظهار داشت: تمام آبراهه های موجود در این بخش دارای قدمت 20 ساله ای بوده که برای جلوگیری از خسارت ناشی از سیل نیاز به پاکسازی و ترمیم دارند.



وی افزود: تخریب منابع طبیعی، پوشش گیاهی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی که در هنگام جاری شدن سیل گل ولای زیادی را به مناطق پایین دست به همراه خود حمل کرده، موجب خسارت شدید در هنگام جاری شدن سیل می شود.



زاهدی افزود: آموزش و فرهنگ سازی تمام افراد جامعه به ویژه شورای اسلامی و دهیاران در راستای مقابله با این بلایای طبیعی می تواند از خسارتهای آن پیشگیری کرد.



وی افزود: سیل به 100 واحد مسکونی و 700 هکتاراز اراضی کشاورزی خسارت وارد کرده و سبب تخریب دو انبار کود شیمیایی و زیرساختهای بهداشتی درمانی شده است.



زاهدی از شرکتهای بهره بردار منابع طبیعی خواست تا در حاشیه دره های جنگلی از دپوی فرآوردهای چوبی خوداری کنند.