127 هزار خانوار ساروی در طرح پزشک خانواده سرشماری شدند

عقیل برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 116 هزارو 301 نفر از ساروی ها پزشک خانواده خود را انتخاب کردند.



وی افزود: حدود 395 هزار و 349 نفر از مردم ساری اطلاعات آنان وارد سامانه سلامت ایرانیان شده است.



رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری افزود: تعداد 127 هزار و 39 خانور در طرح پزشک خانوده سرشماری شدند.



برزگر افزود: با اجرای این طرح قدم بسیار بزرگی در عدالت سلامت در جامعه برداشته خواهد شد.



این مسئول با اشاره به ثبت نام 124 نفر پزشک در این طرح گفت: در 20 مرکز درمانی طرح پزشک خانواده اجرایی می شود.



وی بیان داشت: در حال حاضر سازمان بیمه خدمات در مانی با پزشکان، 10 آزمایشگاه ،54 متخصصص، دو پزشک فوق تخصص و 57 داروخانه برای اجرای این طرح قرارداد انعقاد کرده است.