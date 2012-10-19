90 درصد ورزشکاران ساری روستایی هستند

صالح کاردگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 20 هزار نفر از ورزشکاران ساروی تحت پوشش بیمه ورزشی هستند.



وی افزود: شهرستان ساری دارای 17 تیم در لیگ کشوری و پنج تیم ورزشی در لیگ برتر در رشته های مختلف است.



رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری با اشاره به اینکه ورزشکاران ساروی در المپیک لندن حضور نداشتند، افزود: در تلاش هستیم تا ورزشکارن خوبی در المپیک های بعدی داشته باشیم.



وی با بیان اینکه 90 درصد ورزشکاران ما از روستاها هستند، افزود: امیدواریم بتوانیم با تخصیص اعتبار کافی این ورزشکاران را ساماندهی کنیم.



کاردگر با بیان اینکه پدیده دوپینگ در ورزشکاران ساروی رو به افزایش است، خواستار نظارت بیشتر داروخانه ها و اماکن ورزشی و مراکز تهیه و توزیع و مصرف این مواد شد.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.