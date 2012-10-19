به گزارش خبرنگار اعزامی مهر در مکه مکرمه، با انجام مراسمی رسمی پس از شست و شوی کعبه با گلاب ناب قمصر کاشان، پرده جدید خانه خدا روز هشتم ذی الحجه بر بنای کعبه نصب‌ می‌شود.



بر اساس سنت هر ساله و طرح مصوب موسم حج، امسال بخش پایینی پرده کعبه به مقدار سه متر از پایه مرمری، تا مقداری بالاتر از الحجرالاسود بالا کشیده می شود.



این پرده جدید که با صرف هزینه‌ای بالغ بر 20 میلیون ریال سعودی تهیه‌ شده، از جنس حریر طبیعی خالص و به رنگ مشکی، منقش به آیات قرآن‌کریم است که با خط زیبا، با نخ‌های طلا و نقره بافته ‌شده‌ و ده‌ها کیلو طلا و نقره در ساخت این پرده استفاده شده‌ است.



در همین حال عبدالرحمن السدیس رئیس کل امور مسجدالحرام و مسجد شریف نبوی(ص)، پرده کعبه مشرفه را تقدیم شیخ عبدالقادر الشیبی بزرگ پرده داران می کند تا مطابق سنت هر ساله در روز نهم ذی الحجه بر کعبه نصب شود.



پرده کعبه مشرفه از ابریشم طبیعی و خالص که با رنگ مشکی رنگ، بافته می شود و ارتفاع آن، 14 متر است و در یک سوم بالایی آن، کمربندی قرار دارد که عرض آن 95 سانتی متر و طول آن 47 متر است.



از 16 قطعه احاطه شده از تزیینات اسلامی تشکیل شده و همچنین زیر کمربند، آیات قرآنی داخل یک چارچوب جداگانه حک شده، در فواصل میان آنها، عبارت یا حی یا قیوم، یا رحمن یا رحیم، الحمدلله رب العالمین حک شده و این کمربند طلاکاری شده است.



پرده کعبه از 5 قطعه تشکیل شده که هر قطعه بخشی از کعبه مشرفه را می پوشاند، این پرده از ابریشم به ارتفاع 6 متر و نیم و عرض سه متر و نیم منقش به آیات قرآنی و تزیین شده با تزیینات اسلامی و پوشیده شده با نخ‌های نقره طلا کاری شده بافته شده است.