جذب نیروی انسانی در ادارات بدون آزمون خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه شورا یکی از دستوردهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی است، گفت: منتخب مردم در چارچوب مسئولیت های خودشان گام بر دارند.

استاندار مازندران، نسبت به اجرای صحیح قانون اساسی و کار عالمانه و خرد جمعی در بین اعضای شورای اسلامی تاکید کرد.



طاهایی با بیان اینکه جذب نیرو بدون آزمون یک خیانت مهم به مردم جامعه است، افزود: با جذب نیرو به صورت بدون آزمون به سمت فامیل بازی سوق داده می شود که این شیوه صحیح نیست.



وی بیان داشت: آبرسانی شهرستان ساری با پیشرفت فیزیکی 70 درصد، تالار مرکزی، کتابخانه مرکزی و زندان ساری از طرحهای مهر ماندگار محسوب می شود که امیدواریم تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.



وی با بیان اینکه موضوع زباله یک معضل جدی برای استان است، افزود: 15 میلیارد تومان اعتبار برای احداث نیروگاه زباله ساری اختصاص یافت.