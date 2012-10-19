770 کیلومتر از شبکه فاضلاب خوزستان لایروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد اظهار کرد: به منظور حفظ سلامت ساکنین شهرهای استان، جلوگیری از چالشهای زیست محیطی و پیشگیری از شیوع بیماریهای میکروبی ناشی از آلودگی فاضلاب شهری، اکیپهای عملیاتی ادارات آبفا در شهرستانها همچون سالهای گذشته نسبت به شستشو و لایروبی کردن خطوط شبکه دفع فاضلاب اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه عملیات لایروبی بر اساس برنامه زمانبندی شده و با نظارت مستمر کارشناسان مدیریت فاضلاب شهری انجام می شود، میزان لایروبی شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب شهرهای استان در شش ماهه اول سال جاری را 772 کیلومتر عنوان کرد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان خوزستان تصریح کرد: همچنین در شش ماهه نخست سال جاری علاوه بر این تعداد نسبت به پاکسازی 10 هزار و 515 مورد منهول فاضلاب شهرهای مختلف استان اقدام شد.



وی تاکید کرد: تعداد 182 ایستگاه پمپاژ فاضلاب در سطح شهرهای استان لایروبی شده است.



عضو شورای اداری استان در ادامه از دیگر اقدامات شرکت متبوعش، به منظور آماده سازی شبکه های فاضلاب شهرهای استان خوزستان در فصول بارانی سال، به لایروبی 182 ایستگاه پمپاژ فاضلاب و نصب 10 هزار و 494 مورد درب منهول فاضلاب اشاره کرد.



صنیعی نژاد در پایان طول کل شبکه فاضلاب در دست بهره برداری شهرهای استان را یک هزار و 966 کیلومتر و تعداد مشترکین فاضلاب تحت پوشش خدمات آبفا استان را 192 هزار و 192 نفر اعلام کرد.



در سال 90 از شبکه های فاضلاب شهرهای استان خوزستان 55 میلیون متر مکعب فاضلاب، توسط اکیپهای عملیاتی شبکه فاضلاب آبفا استان جمع آوری شد.