فولاد ماهان، دانشگاه آزاد، شهرداری همدان و گاز مازندران پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور 10 تیم در دو گروه پنج تیمی به صورت رفت و برگشت و متمرکز در آکادمی ووشو برگزار می‌شود که در هفته سوم هیات ووشوی قزوین 9 بر صفر نتیجه را به همتای خوزستانی خود واگذار کرد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که فولادماهان سپاهان با نتیجه 10 بر صفر هیات ووشوی سمنان را شکست داد، دیدار شهرداری چترود کرمان و گاز مازندران با نتیجه 5 بر 3 به سود مازنی‌ها تمام شد و شهرداری همدان هم در پیکار با هیات ووشوی کرمانشاه با نتیجه 9 بر یک به پیروزی دست یافت.

در پیکارهای هفته چهارم تیم‌های دانشگاه آزاد، فولادماهان سپاهان و گاز مازندران به ترتیب مقابل هیات‌های ووشوی قزوین، خوزستان و زنجان به پیروزی دست یافتند و دیدار جذاب و دیدنی شهرداری همدان و گاز مازندران هم با نتیجه 5 بر 4 به سود همدانی‌ها تمام شد.

در جدول رده بندی و در گروه یک دانشگاه آزاد با کسب 9 امتیاز و تفاضل 30+ کماکان در صدر جدول باقی ماند، فولاد ماهان سپاهان هم با 9 امتیاز و تفاضل 21+ دوم است و هیات ووشوی خوزستان با 3 امتیاز و تفاضل 9- به رده سوم صعود کرد.

اما در گروه 2 شهرداری همدان با 12 امتیاز و با اقتدار صدرنشینی خود را حفظ کرد، گاز مازندران با 6 امتیاز به رتبه دوم جدول آمد و شهرداری چترود کرمان با یک امتیاز و تفاضل 4- رتبه سوم را به خود اختصاص داد.