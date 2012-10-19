بهترین گلزن صبای قم از بازی با صدرنشین لیگ برتر محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وضعیت فعلی جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور،‌ جدال صبای قم با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان یکی از حساس‌ترین بازی‌های صبای قم در مقایسه با دیدارهای هفته‌های گذشته لیگ برتر است که مرفاوی و همکارانش امیدوارند بازیکنان صبا با ارائه بهترین بازی‌ خود از این بازی میدان را ترک کنند.



نوری و حیدری بازیکنان سه اخطاره صبا در مقابل سپاهان



از سوی دیگر نگاهی به وضعیت فعلی تیم فوتبال صبای قم در آستانه دیدار حساس جمعه شب شاگردان عبدالصمد مرفاوی با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بیانگر غیبت دو مهره اصلی این تیم در بازی مقابل رقیب اصفهانی است.



تیم فوتبال صبای قم در این دیدار در حالی از صدرنشین لیگ برتر فوتبال پذیرایی می کند که هم اکنون پنج پله پائین تر از شاگردان زلاتکو کرانچار در مکان دهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایستاده است و سپاهانی ها نیز با 20 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده‌اند.



تیم فوتبال صبای قم در این دیدار حساس خانگی که ششمین میزبانی آنها از رقبای لیگ برتری محسوب می شود دو بازیکن اصلی خود در دیدارهای گذشته یعنی میلاد نوری و مجید حیدری ‌هافبک و مدافع کارساز و تاثیر گذار خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.



میلاد نوری ‌‌هافبک تیم فوتبال صبای قم با توجه به محرومیتی که با دریافت کارت زرد در بازی قبلی تیم صبا دچار آن شده، بعد از 11 بازی ثابت در ترکی صبای قم و شش بار گلزنی محروم شد و به همین دلیل شرایط بازی ندارد تا در دیدار هفته دوازدهم با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بازی نکند.



خوشحالی مرفاوی از بازگشت خلیلی، طهماسبی و اسلامی مهاجمان صبا



از سوی دیگر محرومیت دیگر بازیکن کلیدی تیم صبای قم در این هفته برای کادر فنی صبا مهم است زیرا مجید حیدری مدافع کارساز تیم عبدالصمد مرفاوی نیز به دلیل سه اخطاره بودند در حال حاضر شرایط بازی ندارد و از دیدار با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان محروم شد.



با این حال بعد از آسیب‌دیدگی که در آغاز فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای عبدالکریم اسلامی مهاجم تیم صبای قم به وجود آمد و این بازیکن 11 هفته غایب بود، اسلامی با رفع مصدومیت خود در کنار چهره های با تجربه ای همچون محسن خلیلی و بهمن طهماسبی به دیدار امروز صبای قم برابر فولاد مبارکه سپاهان اصفهان رسیده اند.



مسابقه حساس تیم‌های فوتبال صبای و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، از ساعت 16:50 دقیقه عصر امروزبه میزبانی تیم فوتبال صبا در حالی در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود که صبا تیم 15 امتیازی و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان تیم 20 امتیازی لیگ برتر هستند.