  1. جامعه
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حضور بیمارانی از آمریکا و اروپا برای درمان نازایی در ایران

حضور بیمارانی از آمریکا و اروپا برای درمان نازایی در ایران

یک فوق تخصص نازایی از حضور بیمارانی از آمریکا، اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه در ایران برای درمان ناباروری و نازایی خبر داد و گفت: هزینه پایین و ارتباط بهتر با پزشک ایرانی، دو علت مهم حضور بیماران خارجی در کشورمان است.

دکتر ابوطالب صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هزینه درمان ناباروری به روش IVF در ایران به مراتب ارزانتر از اروپا و آمریکاست. از همین رو، بیماران این قبیل کشورها تمایل دارند که مشکل نازایی خودشان را با توجه به شناختی که از پزشکان ایرانی دارند، در کشور ما درمان کنند.

عضو انجمن نازایی آمریکا و اروپا با اعلام اینکه هزینه درمان نازایی در آمریکا حدود 15 هزار دلار است، افزود: متاسفانه این هزینه برای بیماران خودمان همچنان بالاست به طوریکه آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمان ناباروری در کشور پایین آمده است.

صارمی با اشاره به افزایش هزینه های تجهیزات و داروهای نازایی در کشور، گفت: در حال حاضر روش IVF یک پرستیژ است و سوددهی ندارد.

این متخصص جراحی زنان و زایمان افزود: تمامی تجهیزات و مواد مصرفی و داروهای درمان ناباروری به روشIVF  وارداتی است.

کد مطلب 1723256

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