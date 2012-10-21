صدور کارت اعتباری جیره غذایی برای پناهندگان افغان در ایران

نگار گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صدور کارت اعتباری برای پناهندگان، این امکان را به آنها می دهد که اقلام غذایی را بر اساس نیازشان تهیه کنند.

وی با اعلام اینکه اجرای این برنامه هم اکنون در برخی از کشورهای پناهنده پذیر در حال اجراست، افزود: با توجه به اینکه استفاده از کارت اعتباری نیازمند یک سری امکاناتی است که فقط در مکانهای شهری قابل دسترسی است، لذا در حال حاضر به دنبال این هستیم که از سال 2013 ، این برنامه را در یکی از مهمانشهرهای ایران به صورت آزمایشی اجرا کنیم.

نماینده برنامه جهانی غذا در ایران ادامه داد: این کارت اعتباری، این اجازه را به پناهنده می دهد که جیره غذایی خودش را بر اساس آنچه در کارت اعتباری او تعریف شده است، از فروشگاههایی که به همین منظور شناسایی شده اند، تهیه کند.

گرامی گفت: با کارت اعتباری فقط می توان کالا تهیه کرد و امکان دریافت پول نقد وجود ندارد.

وی اظهارداشت: برنامه جهانی غذا در بحرانهای طولانی مدت حدود 80 درصد مواد غذایی پناهندگان را تامین می کند اما این نیاز وجود دارد که فرد پناهنده بخواهد از سایر موادغذایی که در لیست جیره غذایی وجود ندارد، استفاده کند. به همین لحاظ، با صدور کارت اعتباری این اختیار به او داده می شود که بتواند در انتخاب جیره غذایی خودش آزاد باشد.