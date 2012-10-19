رامین رضائیان شامگاه پنجشنبه در حاشیه آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم پیش از مصاف امشب با سپاهان که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ابتدا جا دارد به مردم فوتبال دوست ایران به خاطر بازی خوبی که تیم ملی مقابل کره جنوبی انجام داد و پیروز شد تبریک بگویم زیرا از برد تیم ملی ما هم روحیه گرفتیم.
بازی کردن با مدافع چهار قهرمانی لیگ برتر سخت است
وی در ادامه به دیدار حساس تیمش با فولاد مبارکه سپاهان اشاره کرد و بیان داشت: به هر حال بازی کردن با تیمی که چهار بار قهرمان لیگ شده سخت است اما با تمام وجود تلاش میکنیم تا صبای قم به سه امتیاز مسابقه حساس مقابل سپاهان اصفهان برسد.
مدافع مازندرانی صبای قم که پیش از این بازی سه بار برای تیمش در لیگ دوازدهم گلزنی کرده است، افزود: با توجه به برخورداری از زمان کافی برای انجام برنامههای مختلف آمادهسازی در تعطیلات لیگ، با تیمی آماده و قوی به مصاف تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان میرویم.
وی با بیان اینکه تیم بسیار آماده و با انگیزهای داریم، زیرا تمام بازیکنان ما از آمادگی کافی برخوردار هستند و هماهنگی مورد نظر کادر فنی را نیز به دست آوردهایم، اضافه کرد: به خوبی با خواسته های آقای مرفاوی هماهنگ شده ایم و در واقع شیوه جدیدی را امروز مقابل سپاهان اجرا می کنیم.
چهارمین گلم را به سپاهان می زنم
وی با تأکید بر اینکه تیم خوب و آمادهای برای ادامه مسابقات لیگ برتر داریم، ادامه داد: صبای قم تیم بزرگی است و با آمادگی کامل در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف حریفان خود میرود تا به جایگاهی مناسب در لیگ دوازدهم دست یابد.
وی بیان کرد: در بازی های قبل تمام تلاشم را انجام دادم تا پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهم، امروز هم اگر اجازه نفوذ داشته باشم و شرایط فراهم شود قول می دهم که چهارمین گلم را در بازی های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به صدرنشین لیگ برتر بزنم.
رضائیان با اشاره به تلاش برای بهتر شدن عملکرد خط دفاع صبای قم تصریح کرد: کادر فنی برای این مهم تمرینات ویژه ای را برای مدافعان تیم در نظر گرفته است که در تعطیلات لیگ برتر به آن پرداختیم و در بازی با سپاهان قدرتمند ظاهر می شویم.
قم - خبرگزاری مهر: مدافع گلزن تیم فوتبال صبای قم گفت: در آمادگی کامل با سپاهان اصفهان بازی کرده و این تیم را قطعا در قم می بریم.
رامین رضائیان شامگاه پنجشنبه در حاشیه آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم پیش از مصاف امشب با سپاهان که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ابتدا جا دارد به مردم فوتبال دوست ایران به خاطر بازی خوبی که تیم ملی مقابل کره جنوبی انجام داد و پیروز شد تبریک بگویم زیرا از برد تیم ملی ما هم روحیه گرفتیم.
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