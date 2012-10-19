کشف بیش از یک تن مواد مخدر طی سال جاری در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی گفت: در راستای مقابله با عوامل تهیه و توزیع موادمخدر طی 7 ماهه نخست امسال 22 باند تهیه و توزیع موادمخدر در استان متلاشی شد.

وی گفت: در همین راستا 898 نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع موادمخدر دستگیر که در مقایسه با مدت مشابه به سال گذشته 32 درصد افزایش را نشان می دهد.

سرهنگ میرفیضی همچنین گفت: طی این مدت میزان کشف موادمخدر صنعتی از نوع کراک و شیشه نیز به ترتیب 56 درصد و 26 درصد رشد را نشان می دهد.



فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت همچنین 21 دستگاه وسائل نقلیه متعلق به قاچاقچیان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

دستگیری سارق حرفه ای وسایل داخل خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری سارق حرفه ای وسایل داخل خودرو و اعتراف وی به 11 فقره سرقت خبر داد.



سرهنگ علی عارف نژاد گفت: در پی افزایش سرقت وسایل داخل خودرو در سطح شهرستان گرگان تحقیقات درخصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.



وی گفت: پس از چند روز کار اطلاعاتی مأموران کلانتری 13 حین گشت زنی در سطح شهر به سارقی که در حال سرقت از یک دستگاه خودرو بود برخورد کردند و طی تعقیب و گریز موفق به دستگیری وی شدند.



این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده متهم به بزه ارتکابی خود اقرار و در ادامه به اا فقره سرقت اعتراف کرد.