جوانان بیشترین مراجعان به بخشهای مراقبتهای ویژه/ کمبود پرستار ICU

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امید مرادی مقدم با اشاره به برگزاری کنگره سراسری "مراقبتهای ویژه گذشته، حال و آینده" که از 17 تا 19 آبان ماه امسال جاری در سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، اظهارداشت: به علت جوان بودن بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه کشور باید با مدیریت صحیح این نیروهای جوان را دوباره به جامعه برگرداند.

وی با اشاره به وجود 3000 تخت آی.سی.یو در سراسر کشور ادامه داد: براساس قوانین موجود باید حداقل 10 درصد تختهای بیمارستانی به تختهای مراقبت ویژه اختصاص داشته باشد از این رو به هنگام صدور مجوز برای ساخت هر بیمارستانی باید به این نکته توجه ویژه ای شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: با توجه به اینکه بیماران نیازمند به مراقبتهای ویژه به بخش آی.سی.یو منتقل می شوند و فراوانی بیماران تروما و مصدومان تصادفی 3000 تخت آی.سی.یو فعال در کشور کافی نیست.

وی ادامه داد: چون بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه جزو بدحال ترین بیماران هستند از این رو میزان مرگ و میر این بخش نسبت به دیگر بخشها به مراتب بیشتر است. همچنین ایجاب می کند با تجهیز بخشهای آی.سی.یو به تجهیزات و نیرو انسانی و کادر مجرب توجه ویژه ای به این بخش شود.

دبیر انجمن مراقبتهای ویژه ایران افزود: اعضای تشکیل دهنده بخشهای مراقبتهای ویژه مثلثی شامل فوق تخصص های مراقبتهای ویژه، کادر مجرب پرستاری و تجهیزات تشخیصی و درمانی تشکیل می دهند که در صورت وجود نقص در هر یک از این اجزا میزان مرگ و میر به طور معناداری افزایش می یابد.

مرادی مقدم با اشاره به وجود 70 فوق تخصص مراقبتهای ویژه در کشور گفت: در بخشهایی که توسط این افراد اداره می شود میزان مرگ و میر به طرز چشمگیری کاهش یافته است که البته در مرحله دوم متخصصان بیهوشی مدیریت این بخشها را برعهده دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون مهمترین مشکل در بخشهای مراقبتهای ویژه کمبود پرستار است که آمارهای جهانی وجود یک پرستار برای هر تخت آی.سی.یو را ضروری می داند که این شاخص در مراکز درمانی دانشگاهی حتی در مواردی به یک پرستار به ازای هر 4 تا 5 تخت می رسد که همین موضوع میزان مرگ در بخشهای مراقبتهای ویژه را افزایش داده است.

این فوق تخصص مراقبتهای ویژه با بیان اینکه با اضافه شدن یک پرستار 9 درصد میزان مرگ در بخشهای آی.سی.یو کاهش می یابد، افزود: جزء سوم کمبود تجهیزات مانیتورینگ و تشخیصی است و حتی المقدور بیماران بستری در این بخش نباید برای انجام کارهای تشخیصی خارج شوند چون جابجایی مرگ و میر را به طور معناداری افزایش می دهد.

مرادی مقدم گفت: براساس آمار سالیانه گذشته میزان مرگ و میر در بخشهای مراقبتهای ویژه 50 درصد بوده است که البته با اقدامات سالهای اخیر این میزان کاهش یافته است اما هنوز با استانداردها فاصله داریم.

وی یادآور شد: بخش مراقبتهای ویژه از مهمترین بخشهای هر بیمارستانی به شمار می رود و یک بیمارستان یک صد تختخوابی باید دست کم مجهز به 10 تخت آی.سی.یو باشد.