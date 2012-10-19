  1. ورزش
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۷

اختصاصی مهر/

شوک بزرگ به استقلال/ قلعه نویی به تبریز نمی‌رود

شوک بزرگ به استقلال/ قلعه نویی به تبریز نمی‌رود

سرمربی تیم فوتبال استقلال برای بازی با تراکتورسازی همراه تیمش به تبریز نمی‌رود تا آبی پوشان پیش از این مسابقه با شوک بزرگی مواجه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز فردا شنبه در چارچوب مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم می‌روند اما امیر قلعه نویی در این مسابقه آبی پوشان را همراهی نخواهد کرد.

گفته می‌شود قلعه نویی به خاطر عدم مواجه شدن با هواداران تیم تراکتورسازی این تصمیم را گرفته است ولی میرشاد ماجدی سرپرست تیم فوتبال استقلال با رد این شایعه به خبرنگار مهر گفت: زانوی قلعه نویی که هفته گذشته جراحی شده بود مجددا عفونت کرده و سه روز پیش پزشکان مجبور شدند بخیه‌های پای او را باز کنند. به همین خاطر قلعه نویی با ما به تبریز نخواهد آمد.

امیر قلعه نویی سال گذشته سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی بود. طی هفته‌های اخیر اختلافاتی بین او و مسئولان باشگاه تراکتورسازی به وجود آمده بود که می‌توانست بازی روز شنبه استقلال و سرخپوشان تبریزی را تحت تاثیر قرار دهد.

کد مطلب 1723272

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