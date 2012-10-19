به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شبکه لرزه‌نگاری قوچان وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه 4.1 ریشتری ساعت هشت و 13 دقیقه و هشت ثانیه صبح جمعه 28 مهرماه شهرستان جاجرم را تکان داد.

این زمین لرزه در عرض شمالی 37.11 و طول شرقی 56.56 در مرکز لرزه نگاری قوچان وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشکاه تهران به ثبت رسیده است.

خراسان شمالی از کانون‌های زمین لرزه در کشور به شمار می‌آید.

تاکنون خبری از میزان خسارات یا تلفات این زمین لرزه گزارش نشده است.

شهرستان جاجرم در 165 کیلومتری جبوب غربی بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.