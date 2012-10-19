  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

در دانشگاه پیام نور؛

دانشجویان ایثارگر از گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس معاف شدند

دانشجویان ایثارگر از گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس معاف شدند

بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور، دانشجویان ایثارگر این دانشگاه از گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور، دانشجویان ایثارگر با حداقل 6 ماه سابقه متوالی یا متناوب حضور در جبهه های دفاع مقدس با ارائه گواهی از نهادهای ذیربط در صورت تمایل می توانند از گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس معاف شوند.

گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس برای سایر دانشجویان الزامی است.
 
دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها شامل دروس اختیاری است، می توانند این درس را به جای یکی از دروس اختیاری و دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها شامل دروس اختیاری نیست، باید این درس را به صورت درس اضافی به صورت الزامی و اجباری بگذرانند.
 
 
 
کد مطلب 1723279

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