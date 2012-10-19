فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل سرما در مناطق زلزله زده گفت: هلال احمر آذربایجان شرقی با توجه به کمکهای اهدایی مردم توزیع البسه گرم همراه با مواد غذایی و لوازم بهداشتی را آغاز کرده است.

وی افزود: این بسته های ویژه میان 10 هزار خانوار روستایی توزیع شده و لوازم خانگی هم بعد از ساخت و تحویل خانه های زلزله زده به خانواده ها تحویل داده می شود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور اعلام کرد: تا سه ماه آینده 5 مدرسه توسط خیرین هلال احمر در مساحت 200 متر و با هزینه 750 میلیون تومان ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرد.