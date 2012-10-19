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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال/

تساوی نفت و فجر به سود سپاهان/ تیم ابراهیم‌زاده بازهم صدرنشین شد

تساوی نفت و فجر به سود سپاهان/ تیم ابراهیم‌زاده بازهم صدرنشین شد

تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و نفت تهران با نتیجه تساوی به کار خود پایان دادند تا شاگردان منصور ابراهیم‌زاده با 21 امتیاز مجددا به صورت موقت به صدر جدول لیگ برتر صعود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مسابقه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 15:30 امروز جمعه در ورزشگاه دستغیب شیراز بین تیم‌های فجرسپاسی و نفت تهران برگزار شد که این دیدار در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

این در حالی است که نفت تهران در دقایق پایانی فشار زیادی روی دروازه فجر وارد کرد و بازیکنان این تیم یکبار توپ را به تیرک دروازه فجر کوبیدند.

اواسط نیمه دوم و در حالی که بازیکنان فجر در حال حمله به دروازه نفت تهران بودند، یکی از بازیکنان نفت روی زمین افتاد. با وجود این بازیکنان فجر به بازی خود ادامه دادند و توپ را به نشانه بازی جوانمردانه بیرون نزدند. مسئله‌ای که با اعتراض بازیکنان نفت همراه بود و باعث ایجاد درگیری جزئی در میانه میدان شد.

ثبت نتیجه تساوی در این مسابقه باعث شد نفت تهران 21 امتیازی شود و موقتا به صدر جدول صعود کند. فجر هم 20 امتیازی شد تا همه چیز به سود سپاهان تمام شود.

کد مطلب 1723288

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